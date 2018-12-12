Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні

Погода на сьогодні 12 грудня в Україні

12 грудня в Україні очікується погіршення погоди, адже снігопади накриються більшість областей країни.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 грудня, у середу, країну накриє циклон, який принесе опади у вигляді снігу, посилення вітру та ожеледицю. Сонячна погода втримається тільки на заході. Середня температура повітря вдень сягне -1+1, а вночі до -1-3.

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У Києві 12 грудня падатиме мокрий сніг і температура до -1+1, а також вітер 7-12 м/с.

Ужгород -1+1

Львів -1+1

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +1+3

Одеса +2+4

Херсон +1+3

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків 0+2

Дніпро 0+2

Запоріжжя +1+3

Донецьк+1+3

Луганськ 0+2

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