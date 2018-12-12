Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні
-
- 47
12 грудня в Україні очікується погіршення погоди, адже снігопади накриються більшість областей країни.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 грудня, у середу, країну накриє циклон, який принесе опади у вигляді снігу, посилення вітру та ожеледицю. Сонячна погода втримається тільки на заході. Середня температура повітря вдень сягне -1+1, а вночі до -1-3.
І ще: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам
У Києві 12 грудня падатиме мокрий сніг і температура до -1+1, а також вітер 7-12 м/с.
- Ужгород -1+1
- Львів -1+1
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ -1+1
- Тернопіль -1+1
- Рівне -1+1
- Луцьк -1+1
- Вінниця -1+1
- Хмельницький -1+1
- Житомир -1+1
- Чернігів -1+1
- Черкаси -1+1
- Миколаїв +1+3
- Одеса +2+4
- Херсон +1+3
- Полтава -1+1
- Суми -1+1
- Харків 0+2
- Дніпро 0+2
- Запоріжжя +1+3
- Донецьк+1+3
- Луганськ 0+2
Читайте також: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
-
11:52Син Вікторії Бекхем підтвердив новий роман
-
11:22Науковці з'ясували, скільки триває ефект від тренування
-
10:51Puma перевипустила "розумні" кросівки RS-Computer 1986 року
-
10:19The New Yorker назвав дев'ять найкращих книг року
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:52В Австралії зварили пиво з дріжджів XVIII століття
-
09:24Ці звички впливають на те, що ми постійно переїдаємо
-
08:57Volkswagen в Європі та США відкликає автомобілі, і ось чому
-
08:23Представлено смартфон Vivo Nex Dual Display Edition: два екрани та 10 ГБ оперативки
-
07:59Хайді Клум опублікувала серію романтичних фото з молодим бойфрендом
-
07:33Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle
-
07:13Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні
- 11 грудня
-
22:55Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
22:22Ще один великий український банк запустив Apple Pay
-
21:50Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн 11-12-2018
-
21:21Ольга Сумська вразила яскравим вбранням від українського дизайнера
-
20:54Користувачі почали скаржитися на iPad Pro 2018
-
20:31Американський студент став магістром завдяки дисертації, присвяченій Кім Кардашян
-
20:13Лікарі розповіли, чи варто переплачувати за бездріжджовий хліб
-
19:51У мережі з'явився калькулятор ідеальної кількості іграшок на ялинці
-
19:33Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
19:13Безглуздий образ Брітні Спірс викликав суперечки в мережі
-
18:52У ще одній країні легалізують марихуану в медичних цілях
-
12:15Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
-
09:24Ці звички впливають на те, що ми постійно переїдаємо
-
07:13Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні
- 11 грудня
-
21:50Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн 11-12-2018
-
19:33Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
17:15Мобільний стиліст: ТОП-5 додатків, які допоможуть тримати гардероб під контролем
-
12:15iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
-
09:51Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня
- 10 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 1 серія – дивитися онлайн 10-12-2018
-
17:21Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
-
14:15У чому зустрічати Новий рік 2019: модний одяг для жінок і чоловіків
-
12:14Подарунки на День Святого Миколая 2018 коханій дівчині: найкращі ідеї
-
09:51Учені назвали риси ідеального характеру
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 09 грудня
-
21:23Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
-
17:00Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
-
13:24Синоптик попередила про похолодання
-
09:20Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса
-
07:28Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав два пояси
- 08 грудня
-
22:55Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
20:21Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня
-
19:00Х-фактор 9 сезон 15 випуск: дивитися онлайн третій прямий ефір
-
16:22Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
-
11:45Експерти представили найпопулярніші відео року на YouTube
Радіо Максимум › Новини › Україна ›