Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні

  • 47
Погода на сьогодні 12 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 12 грудня в Україні

12 грудня в Україні очікується погіршення погоди, адже снігопади накриються більшість областей країни.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 грудня, у середу, країну накриє циклон, який принесе опади у вигляді снігу, посилення вітру та ожеледицю. Сонячна погода втримається тільки на заході. Середня температура повітря вдень сягне -1+1, а вночі до -1-3.

І ще: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам

У Києві 12 грудня падатиме мокрий сніг і температура до -1+1, а також вітер 7-12 м/с.

Яку погоду очікувати 12 грудня в Україні - фото 294622
  • Ужгород -1+1
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +2+4
  • Херсон +1+3
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків 0+2
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк+1+3
  • Луганськ 0+2

Читайте також: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2223
Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
  • 08 грудня, 16:22
  • 271
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1622
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна