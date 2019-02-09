Яку погоду очікувати 10 лютого в Україні

10 лютого в Україні втримається холодна погода з проясненнями, а весняне тепло очікується лише у кількох областях.

10 лютого, у неділю, в країні не прогнозується різкої зміни погоди. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Якщо ви швиденько покидаєте зубну щітку і сонцезахисні окуляри в сумку, то вже сьогодні будете у Львові чи будь-де на Заході України. І завтра цілий день будете серед весни, сонця та тепла. Там у неділю очікується +5+9 градусів, разом із сонечком. На решті території також не морозяка, але хмарно і явно свіжіше, на Сході до 3 морозу вдень", – поділилась вона.

У Києві у ніч на 10 лютого температура коливатиметься на рівні -3-5, а вдень прогріється до 0+2. Опадів у столиці не очікується.

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