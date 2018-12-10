Яку погоду очікувати 10 грудня в Україні

Погода на сьогодні 10 грудня в Україні

Погода 10 грудня відзначиться у більшості областей України дощами зі снігом та плюсовою температурою.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у понеділок. 10 грудня, майже по всій території країни пройдуть дощі зі снігом.

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Суха та сонячна погода втримається на півночі, а також на півдні, окрім Кіровоградської та Полтавської областей, де також дощитиме. На заході очікується до +1+4 вдень, на півночі до 0+2, у центрі від нуля до +4, а на сході – 0+2. У Києві у понеділок переважатиме сонячна погода до +2 вдень.

Детальний прогноз погоди 10 грудня по містах:

Ужгород +2+4

Львів +3+5

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +1+3

Хмельницький +2+4

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +4+6

Одеса 0+2

Херсон +4+6

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків 0+2

Дніпро +2+4

Запоріжжя +4+6

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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