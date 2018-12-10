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Яку погоду очікувати 10 грудня в Україні

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Погода на сьогодні 10 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 10 грудня в Україні

Погода 10 грудня відзначиться у більшості областей України дощами зі снігом та плюсовою температурою.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у понеділок. 10 грудня, майже по всій території країни пройдуть дощі зі снігом.

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Суха та сонячна погода втримається на півночі, а також на півдні, окрім Кіровоградської та Полтавської областей, де також дощитиме. На заході очікується до +1+4 вдень, на півночі до 0+2, у центрі від нуля до +4, а на сході – 0+2. У Києві у понеділок переважатиме сонячна погода до +2 вдень.

Яку погоду очікувати 10 грудня в Україні - фото 294276

Детальний прогноз погоди 10 грудня по містах:

  • Ужгород +2+4
  • Львів +3+5
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +4+6
  • Одеса 0+2
  • Херсон +4+6
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків 0+2
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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