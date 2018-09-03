Яку погоду очікувати в Україні 4 вересня

4 вересня, у вівторок, по всій країні втримається суха та ясна погода, однак до кінця тижня очікується похолодання.

В Україні затримується антициклон зі сходу, який втримає теплу погоду без опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Синоптик попередила про різку зміну погоди у вересні

"4 вересня, в Україні – без опадів. Малохмарно та сонячно. Вітер східний, помірний, на Півдні та Сході – веселіший, поривчастий. Температура повітря на Заході +23+28 градусів, на Півдні +29+34 градуси, на решті території +25+30 градусів. Хто в Карпати – вночі подекуди +9+12 градусів. Хто на Південь – температура води в Чорному та Азовському морях 24-26 градусів", – поділилась вона.

У Києві 4 вересня прогнозується суха погода до +29, а от з другої половини тижня по всій країні очікується послаблення спеки.

Читайте також: У Туреччині в розпал сезону випав сніг: фотофакт