Яку користь вашому здоров'ю принесе регулярне заняття сексом: 5 неочевидних наслідків

Ще в давнину наші предки зауважили, що секс позитивно впливає не лише на появу потомства, а й на стан здоров'я. Щоправда, пояснити усе це вони не могли. Зараз же науковці провели низку досліджень, результати яких показують позитивні наслідки регулярного заняття сексом.

До вашої уваги 5 неочевидних позитивних наслідків для вашого здоров'я, які з'являться, якщо ви регулярно займатиметеся сексом.

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Ожиріння

Точно підраховано, що якщо секс досить жвавий, то кожен партнер спалює по 100-120 ккал. Багато це чи мало? Цілком достатньо, щоб втратити трохи зайвої ваги, адже для такої ж витрати енергії у фітнес-клубі доведеться тупцювати на біговій доріжці не менше 40 хвилин. Додатково секс сприяє посиленій роботі залоз внутрішньої секреції, а також допомагає прискорити обмін речовин. Це означає, що метаболізм прискорений і всі процеси, в тому числі й спалювання жирових відкладень, відбуваються ефективніше.



Заняття сексом можуть замінити похід до спортзалу

Атеросклероз

Під час оргазму тиск може підвищитися зі стандартних 100-120 до 220 мм ртутного стовпа. Пульс частішає з 60-80 до 100, а то і 180 ударів на хвилину, а частота дихання зростає у 2-3 рази. Таке "кардіо на ліжку", що виконується 2-3 рази на тиждень, знижує у чоловіків 40-55 років ймовірність інфаркту у 2 рази. Цю залежність підтвердили учасники XIV Конгресу французьких кардіологів у 2018 році в Парижі.

Респіраторні захворювання

Якщо секс допомагає боротися з інфарктами, то зі звичайною застудою взагалі розмова коротка. Нещодавно в науковій лабораторії Університету Пенсильванії, США, визначили, що секс сприяє підвищенню рівня гормону DHEA. Ця речовина виробляється нашими залозами та допомагає нашому імунітету боротися з бактеріями й вірусами. Під час сексу вироблення DHEA збільшується у цілих п'ять разів! Це означає, що імунна система людини отримує відмінну підмогу для протистояння грипу й інших неприємних респіраторних захворювань.



Регулярне заняття сексом зміцнить ваш імунітет

Підвищення IQ

Виявляється, секс допомагає порозумнішати. Науковці Массачусетського інституту людини дослідницьким шляхом з'ясували, що після сексу чоловіки протягом 48 годин показують вищі результати у тестах на просторове мислення, ніж зазвичай. Визначення форми об'єктів і їх розташування у просторі після інтиму дається хлопцям краще, ніж до нього. Висновок зроблений на основі спостереження за 1500 добровольцями різного віку.

Депресії

Усім добре відомо, що під час сексу і після нього люди почуваються щасливішими. Це пов'язано з тим, що поки ми займаємося коханням, наш організм майже безперервно виробляє серотонін. А цей нейромедіатор відповідає за відчуття задоволення, радості та ніжності. А під час оргазму чоловік отримує ударну дозу ендорфіну, який недарма називають "гормоном щастя". Ендорфінно-серотонінна суміш у вашій крові – це засіб боротьби з депресією і прогнати тугу, стрес і переживання. Якщо секс регулярний, то і життя стає кращим, адже коктейль з гормонів діє ще певний проміжок часу після сексу.



Регулярний секс робить нас щасливішими

Тому кохайтеся, бо ми цього варті. У заняття сексом шалена кількість плюсів, тому не варто відмовлятися від цього приємного процесу!

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