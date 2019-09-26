Яку кашу обов'язково їсти восени

Осінній сезон мало в кого викликає захоплення, адже температура повітря знижується, а імунітет слабшає. Однак медики розповіли, що варто внести до раціону, щоб мати хороше самопочуття.

Холодна пора року підвищує ризики загострення інфекцій, тому важливо стежити не лише за тим, чи вдалий одяг вибираєте для прогулянок, а й за тим, що споживаєте. Фахівці рекомендують восени не відмовлятися від гречки, адже вона здатна покращити самопочуття, настрій та якість сну. Детальніше про властивості гречки читайте далі.

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Ця доволі популярна на дієтах і не тільки крупа має чимало антиоксидантів, чим можуть похизуватись не всі зернові культури. До того ж, вона покращує кровообіг та знижує ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

Також не варто забувати про те, що гречка позитивно впливає на рівень цукру в крові, а також має вдосталь амінокислот. Медики додають, що вона є не просто ідеальним продуктом для різних варіантів раціону, а й підходить алергікам, адже не викликає жодних негативних реакцій.

Ця крупа ідеально підходить для осіннього раціону

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