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Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою

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Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 1

Уже багато років поспіль на піку популярності залишаються чоловічі джинсові куртки з хутром. Ця річ прекрасно поєднується з іншими елементами гардероба, зберігаючи естетику і функціональність. І сьогодні розповідаємо, які моделі у тренді цього року.

Напевно у твоєму гардеробі вже є куртка з деніму – класична приталена або, навпаки, модель оверсайз, але в будь-якому випадку досить легка. Тому восени від такої не надто багато користі.

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Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434752

Тож для холодної пори року радимо придивитися до версій з підкладкою. Такі куртки зазвичай роблять з овчини або її синтетичного замінника – шерпи. Як і в дублянках, хутряна частина розташована всередині. Зовні наявність утеплювача видає тільки комір, який в разі негоди можна підняти, щоб захистити шию від вітру або дощу.

Моделі з деніму відмінно поєднуються з вовняними штанами і високими черевиками. Якщо захочеш одягнути під джинсовку піджак – простеж, щоб він не стирчав знизу. Не бійся і поєднання з джинсами – але тільки з контрастного деніму.

10 утеплених джинсових курток для чоловіків

Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434740

Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434741

Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434742

Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434743

Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434744

Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434745

Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434746

Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434747

Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434748

Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою - фото 434749

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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