YAKTAK та Святослав Вакарчук випустили дуетну пісню "На нічному небі"

Цього разу Радіо Максимум розповідає про довгоочікуваний та неймовірний дует. Ярослав Карпук, який відомий під псевдонімом YAKTAK, випустив зі Святославом Вакарчуком пісню "На нічному небі".

Ролик опублікували на YouTube у четвер, 3 жовтня.

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YAKTAK приємно вражений такою співпрацею, адже він ще з дитинства є палким шанувальником творчості українського гурту.

Раніше ми дуже часто грали пісні "Океану Ельзи" в компаніях під гітару. Пам'ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним. Цього літа на Атласі Святослав був на нашому виступі, і ми експромтом заспівали разом. Сказати, що я був у шоці − це не сказати нічого. Тож ми вирішили увіковічнити цю синергію і представляємо вам пісню "На нічному небі", яка поєднує пісні "Уночі" та "На небі". Нехай цей трек зігріває вас у холодні дні, − каже Ярослав Карпук.

Слухайте трек "На нічному небі" на YouTube:

Реакція мережі:

"Це розрив просто!! Хлопці, які ж ви молодці!! Супер!!"

"Yaktak, Бог подарував Вам дуже гарний тембр голосу️, серед українських співаків таких небагато. Розвивайте свій талант і творіть на радість нам"

"Ну до чого ж це гарно і захоплююче! Який же молодчина В'ячеслав, що записує колаборації з молоддю!"

"Достойна зміна підросла Святославу. Браво вам хлопці!! Вакарчук любить молодь"

"Боже, як я обожнюю звук гітари, а в цій пісні я просто тону"

Нагадаємо, у серпні 2024 року "Океан Ельзи" презентував нову версію відомої пісні "Той день" у спільному виконанні із популярними українськими музикантами − KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

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