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YAKTAK та Святослав Вакарчук випустили дуетну пісню "На нічному небі"
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Цього разу Радіо Максимум розповідає про довгоочікуваний та неймовірний дует. Ярослав Карпук, який відомий під псевдонімом YAKTAK, випустив зі Святославом Вакарчуком пісню "На нічному небі".
Ролик опублікували на YouTube у четвер, 3 жовтня.
До слова: "Ніч яка місячна": Артем Пивоваров та KOLA представили новий атмосферний трек
YAKTAK приємно вражений такою співпрацею, адже він ще з дитинства є палким шанувальником творчості українського гурту.
Раніше ми дуже часто грали пісні "Океану Ельзи" в компаніях під гітару. Пам'ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним. Цього літа на Атласі Святослав був на нашому виступі, і ми експромтом заспівали разом. Сказати, що я був у шоці − це не сказати нічого. Тож ми вирішили увіковічнити цю синергію і представляємо вам пісню "На нічному небі", яка поєднує пісні "Уночі" та "На небі". Нехай цей трек зігріває вас у холодні дні, − каже Ярослав Карпук.
Слухайте трек "На нічному небі" на YouTube:
Реакція мережі:
- "Це розрив просто!! Хлопці, які ж ви молодці!! Супер!!"
- "Yaktak, Бог подарував Вам дуже гарний тембр голосу️, серед українських співаків таких небагато. Розвивайте свій талант і творіть на радість нам"
- "Ну до чого ж це гарно і захоплююче! Який же молодчина В'ячеслав, що записує колаборації з молоддю!"
- "Достойна зміна підросла Святославу. Браво вам хлопці!! Вакарчук любить молодь"
- "Боже, як я обожнюю звук гітари, а в цій пісні я просто тону"
Нагадаємо, у серпні 2024 року "Океан Ельзи" презентував нову версію відомої пісні "Той день" у спільному виконанні із популярними українськими музикантами − KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.
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