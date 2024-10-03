"Ніч яка місячна": Артем Пивоваров та KOLA представили новий атмосферний трек

Популярні українські виконавці Артем Пивоваров та KOLA представили спільну пісню. Вона написана на вірш Михайла Старицького "Виклик" в рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти".

Довгоочікуваний дует записав нову версію пісні "Ніч яка місячна". Автором музики є сам Артем Пивоваров. Дивіться кліп на пісню на YouTube.

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Відео переносить глядача у часі. Воно показує, як створювалися ті чи інші твори в різні періоди: колись записувалися від руки пером, пізніше – за допомогою друкарських машинок, зараз – створюються та зберігаються в різних форматах.

Представляти своє бачення класики – завжди велика відповідальність. Цьому віршу Михайла Старицького вже понад століття, його знають різні покоління. У проєкті Твої вірші, мої ноти я прагну популяризувати та розвивати нашу культуру, тож ми спробували розглянути цю поезію через призму сучасності, – розповідає Пивоваров.

KOLA ж розповідає, що вірш "Виклик" ще з дитинства був особливим для неї. Адже кожен рядок відгукувався їй чимось близьким і рідним.

Коли Артем запропонував створити музичну інтерпретацію цього класичного твору в рамках його проєкту Твої вірші, мої ноти, я з радістю погодилася. Ми не просто використали вірш, а додали власне бачення, створили нову мелодію, яка підкреслює глибину і настрій. Мені було дуже комфортно працювати разом з Артемом Пивоваровим, я вклала в наш дует всю душу, і мені справді подобається результат, сподіваюсь, такі самі позитивні емоції принесе і слухачам її прослуховування, – каже співачка.

Артем Пивоваров представив платівку під назвою "Твої вірші, мої ноти" – збірку композицій, виданих у його однойменному авторському проєкті, який ставить собі за основне завдання популяризацію вітчизняної культури крізь музичну призму.

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