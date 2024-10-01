МУР створив пісню "Поема вітру", присвячену загиблій харківській мисткині

Проєкт "Мистецький український рух" ("МУР") презентував композицію "Поема вітру". Вона присвячена загиблій харківській мисткині Вероніці Кожушко.

Про це повідомили на інстаграм-сторінці проєкту. Послухати пісню можна на стримінгових платформах за посиланням.

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У пісні звучить голос художниці, а на обкладинці композиції – її картина.

Ми написали пісню. Написали її в турі. Мелодію вигадували в автобусі, демку записували під кашель та сміх балетної трупи, студію облаштували в готельному номері в Ужгороді, зводили, поки вирішували проблему з мобілізованим технічним складом команди. Це відео записували перед двома виставами у Львові, у дворику FestRepublic, поки актори відволікали натовп, аби він не пішов в нашу сторону. В будь-якому іншому випадку – ми б дочекалися студії, дизайнерів, нормального контент-плану. Але, ми не могли чекати. І нам дуже болить, – йдеться в дописі.

Вероніка Кожушко – українська художниця й поетка. Вона була активною учасницею культурного життя Харкова, співпрацювала з літературним музеєм і Резиденцією "Слово", створювала ілюстрації до творів українських поетів і малювала портрети письменників на шоперах. Вероніка Кожушко активно підтримувала українських військових, організовуючи збори коштів на своїй сторінці в Instagram.

Проєкт "МУР" має на меті популяризувати українську культуру. Команда проєкту вже зробила відео про гімн України, історію "Щедрика", Лесю Українку, Василя Стуса, Василя Симоненка, Володимира Сосюру, Івана Багряного, Миколу Хвильового. Засновник проєкту – Олександр Хоменко – увійшов у рейтинг Forbes "30 до 30". Іншими учасниками творчого об’єднання є Віктор Ткаченко і Микола Шмундир.

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