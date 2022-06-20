YAKTAK – Батьку: слухайте потужну пісню, присвячену усім татусям

Нагадаємо, що 19 червня відзначали День батька. З цієї нагоди співак YAKTAK презентував зворушливу пісню "Батьку".

Слухайте новинку разом з Радіо MAXIMUM. А також не забувайте обіймати татусів не лише 19 червня, а й щодня!

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Ми схожі на наших батьків не тільки рисами лиця, а й душею та характером. Батько – це завжди символ мужності та наслідування для мене, – сказав співак.

Він додав, що наразі сотні дітей в Україні щоночі хвилюються за своїх татусів. А все тому, що вони захищають нашу державу та дарують нам відчуття безпеки.

Співак додав, що пишається кожним дорослим чоловіком, котрий мешкає в Україні. І він дуже тішиться, що має можливість наслідувати традиції як своїх дідів, так і прадідів. І сам колись матиме можливість нести гідне, а також відповідальне звання – батько!

YAKTAK випустив пісню Батьку: слухайте онлайн

Пісня "Батьку" однозначно заслуговує на те, щоб потрапити до вашого плейлиста. Слухайте і насолоджуйтесь!

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