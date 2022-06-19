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Синьо-жовті костюми та рух на захід: у кліпі Pet Shop Boys 1993 року виявили пророцтво
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Кліп на пісню "Go West" британського гурту Pet Shop Boys було створено ще у далекому 1993 році, але зараз шанувальники знайшли у ньому натяки на Україну. І навіть текст пісні перегукується з ситуацією зараз.
Британський дует Pet Shop Boys ще 29 років тому випустив свій хіт "Go West" з альбому "Very" та кліп на нього.Та лише нещодавно його прихильники звернули увагу на текст пісні та доволі яскравий відеоряд, у яких виявили пророцтво, пише Радіо MAXIMUM.
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Річ у тому, що учасники колективу у синьому та жовтому костюмах і з касками маршують на фоні радянських символів, співаючи про те, що потрібно "йти на захід".
"Разом ми почнемо нове життя, разом ми зробимо це, життя там спокійне, ходімо на захід...там, де повітря вільне, де ми будемо тим, ким хочемо бути", – такі слова можна зустріти у тексті композиції. Здається, більшого натяку на Україну та бажання відсторонитись від РФ важко знайти. Тому й не дивно, що чимало шанувальників у коментарях під відео зізнались, що виявили абсолютно новий сенс пісні.
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