Про незламність українського духу: ML Tandem презентували патріотичну роботу "Героям"

Львівська музична формація ML Tandem презентувала свою патріотичну роботу "Героям". Ця робота – історія про ранок, який розділив наше життя на "До" і "Після", розповіли у колективі.

Слухайте разом з Радіо MAXIMUM пісню "Героям". І не полінуйтесь додати до свого плейлиста, адже вона заслуговує на те, щоб туди потрапити.

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"Це історія про незламність українського духу. Історія про надпотужну віру, що ми переможемо. В єдності наша сила! Наші воїни, наче ангели-охоронці захищають нашу землю, волонтери, медики, рятувальники дарують надію та підіймають силу духу жити далі тим, хто втратив свій дім. Наш дім – це Україна! Україна стала символом свободи та незламності", – наголосили учасники ML Tandem.

Вони додають, що культурний фронт цієї війни теж надважливий. Саме зараз культура формує наратив сильної, вільної України у світі.

ML Tandem представили пісню "Героям": слухайте онлайн

ML Tandem закликає слухати українську музику, поширювати її.

Нехай наша рідна пісня лунає на весь світ! Сподіваємося, ви оціните нашу старанну роботу. Ми вклали у пісню всю свою душу та емоції, які ми з вами зараз переживаємо. Україна переможе! Віримо всім серцем!, – кажуть у колективі.

Не забудьте поділитись цією піснею у мережі. Нехай її почують також ваші друзі та близькі.

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