Експерти назвали 5 найбрудніших місць для занять сексом

Звичайно ж, якщо пристрасть бере гору, – думки про те, чи безпечним і чистим є місце для заняття сексом, приходять в останню чергу. Втім, фахівці назвали ТОП-5 місць, в яких займатися коханням категорично НЕ варто!

Бережіть себе та свою другу половинку, щоб опісля пристрасного сексу не довелося звертатися до лікаря-інфекціоніста.

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№1 Туалет в літаку

Тісні кабінки стоять на першому місці у списку найбільш забруднених місць для сексу.

У проміжку між прибиранням туалетом у літаку можуть користуватися близько 70 осіб, і далеко не всі вони ретельно миють руки.

Не дивно, що там майже на всіх площинах може бути присутня кишкова паличка. Тому подумайте, чи так для тебе важливий вступ до клубу тих, хто займався сексом на висоті 11 000 метрів.

Вбиральня в літаку – не найкраще місце для сексу

№2 Роздягальня в спортзалі

У цьому приміщенні створені практично ідеальні умови для розмноження бактерій. Там навіть ходити босоніж не рекомендується, а займатися сексом – тим більше.

№3 Кінотеатр

Якщо липка від пролитої газованої води та пива підлога не відлякує вас, то професор Герба попереджає, що сидіння і підлокітники в кінотеатрах чистять досить рідко. Більш того, аналіз пилу, зібраного з меблів одного з кінозалів, дав позитивний результат на стафілокок. Так що темрява – не завжди друг молоді.

Крісла в кінотеатрах чистять не регулярно і не так ретельно

№4 Парк

Віруси застуди та грипу, сліди фекалій тварин і людей, ось що чекає на вас на майданчиках і у парках, – каже професор Герба.

Наступного разу, коли захочете влаштувати своїй обраниці романтичний інтимний вечір просто неба, задумайтеся: чи не краще запросити її в гості?

№5 Пляж

Якщо ви з дівчиною вирішили відчути себе героями кліпу "Wicked Game" Кріса Айзека, то задумайтеся про те, що пісок – переносник сотень шкідливих бактерій і вірусів. Дослідження китайських вчених показало, що пісок на пляжі в рази брудніший, ніж вода.

У піску можуть жити небезпечні організми

Бережіть себе та здоров'я своєї другої половинки. Кохайтеся, але не забувайте про те, що це робити варто не всюди, де заманеться!

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