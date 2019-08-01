На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти назвали 5 найбрудніших місць для занять сексом
-
- 101
Звичайно ж, якщо пристрасть бере гору, – думки про те, чи безпечним і чистим є місце для заняття сексом, приходять в останню чергу. Втім, фахівці назвали ТОП-5 місць, в яких займатися коханням категорично НЕ варто!
Бережіть себе та свою другу половинку, щоб опісля пристрасного сексу не довелося звертатися до лікаря-інфекціоніста.
І ще: Ваша ніч буде спекотною: 5 секс-іграшок, які завжди під рукою
№1 Туалет в літаку
Тісні кабінки стоять на першому місці у списку найбільш забруднених місць для сексу.
У проміжку між прибиранням туалетом у літаку можуть користуватися близько 70 осіб, і далеко не всі вони ретельно миють руки.
Не дивно, що там майже на всіх площинах може бути присутня кишкова паличка. Тому подумайте, чи так для тебе важливий вступ до клубу тих, хто займався сексом на висоті 11 000 метрів.
№2 Роздягальня в спортзалі
У цьому приміщенні створені практично ідеальні умови для розмноження бактерій. Там навіть ходити босоніж не рекомендується, а займатися сексом – тим більше.
№3 Кінотеатр
Якщо липка від пролитої газованої води та пива підлога не відлякує вас, то професор Герба попереджає, що сидіння і підлокітники в кінотеатрах чистять досить рідко. Більш того, аналіз пилу, зібраного з меблів одного з кінозалів, дав позитивний результат на стафілокок. Так що темрява – не завжди друг молоді.
№4 Парк
Віруси застуди та грипу, сліди фекалій тварин і людей, ось що чекає на вас на майданчиках і у парках, – каже професор Герба.
Наступного разу, коли захочете влаштувати своїй обраниці романтичний інтимний вечір просто неба, задумайтеся: чи не краще запросити її в гості?
№5 Пляж
Якщо ви з дівчиною вирішили відчути себе героями кліпу "Wicked Game" Кріса Айзека, то задумайтеся про те, що пісок – переносник сотень шкідливих бактерій і вірусів. Дослідження китайських вчених показало, що пісок на пляжі в рази брудніший, ніж вода.
Бережіть себе та здоров'я своєї другої половинки. Кохайтеся, але не забувайте про те, що це робити варто не всюди, де заманеться!
Читайте також: Будьте обережні: ці секс-пози можуть стати причиною травм
- 01 серпня
-
21:50Експерти назвали 5 найбрудніших місць для занять сексом
-
21:23Серена Вільямс створила сукню, які підійде під будь-яку фігуру
-
21:012 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Рідкісну книжку про Гаррі Поттера продали за шалені гроші
-
20:24У мережі з'явилися якісні рендери смарт-годинника Samsung Galaxy Watch Active 2
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:55Як підвищити продуктивність на роботі за лічені хвилини: прості поради
-
19:32Лікарі розповіли, коли найкраще чистити зуби
-
19:15107-річна американка розкрила секрет довголіття: ви будете здивовані
-
18:53Максимум продуктивності: Samsung представила топовий планшет Galaxy Tab S6
-
18:36Леся Нікітюк похизувалася пружними сідницями: спокусливе фото
-
18:24Ось чому медики рекомендують пити один бокал червоного вина на день
-
18:11Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть
-
18:00Як все починалось: перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:50Acura відродить спортивну лінійку Type S
-
17:33Привітання з Днем ангела Іллі 2019: побажання і картинки на іменини
-
17:22Lana Del Rey розповіла про новий альбом, а також заінтригувала його обкладинкою
-
16:51В австрійській бібліотеці знайшли фрагмент середньовічної поеми про вульву, яка говорить
-
16:22Щось пішло не так: Xiaomi знову обдурила користувачів
-
16:05ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!
-
15:55Науковці назвали фактор, який негативно впливає на ваш сон
-
15:24Реальний рекорд: британець просидів у в'язниці цілих 50 хвилин
-
15:13А що тепер? Генрі Кавілл зізнався, як отримав роль Відьмака
-
14:54Open Men’s Division: українська футбольна команда Tryzub стала новим чемпіоном
- 01 серпня
-
21:50Експерти назвали 5 найбрудніших місць для занять сексом
-
19:55Як підвищити продуктивність на роботі за лічені хвилини: прості поради
-
18:00Як все починалось: перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення
-
16:05ТЕСТ: Вгадай зірку за татуюванням!
-
13:52Застеляйте ліжко: 5 книг про речі, які можуть змінити ваше життя
-
12:25Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у серпні
-
11:06Гороскоп на серпень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
-
09:55Ірландець: трейлер нового фільму з Аль Пачіно і Робертом Де Ніро
-
07:15Погода в Україні 1 серпня: різке похолодання накриє країну
- 31 липня
-
22:18Науковці підрахували, скільки людей одержимі сексом
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
-
17:30Олег Винник відзначає 46-річчя: як змінювався кумир українок
-
16:05Магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?
-
14:10Як позбутися від грудочок на улюбленому одязі: 7 найпростіших способів
-
12:15Нові фільми серпня 2019: найкрутіші прем'єри місяця
-
11:10Олег Винник – повелитель вовчиць: найприкольніші меми з іменинником
-
09:26Найкращі пісні твого настрою: плейлист популярної музики для роботи
-
07:15Науковці назвали чітку ознаку професійного вигорання
- 30 липня
-
22:21Будьте обережні: ці секс-пози можуть стати причиною травм
-
19:32Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
-
17:21Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
-
16:30Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку
-
14:30Тест: Який ти друг
-
12:10Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок
-
10:55Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя