Найпопулярніший хлопець в Tinder назвав час, коли найкраще шукати пару в мережі

Користувач Tinder Стефан-П'єр Томлін, який отримав прізвисько "найпопулярнішого чоловіка в Tinder", дав пораду щодо найефективнішого часу для пошуку пари в додатку. 29-річний хлопець, який працює телеведучим і моделлю в Лондоні, вважає неділю о 14:00 ідеальним часом для знайомств.

Стефан-П'єр Томлін зазначив, що у вихідні користувачі частіше заходять в Tinder, а в неділю о 14:00 більшість з них перебувають вдома після суботніх розваг і роздумують про плани на найближчий тиждень. Серед яких і можливі побачення.

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На думку хлопця, дуже вдалим часом також є будні після 22:30. Оскільки більшість людей регулярно в додаток не заходять, вечір – найбільш відповідний час для того, щоб отримати відповіді.

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