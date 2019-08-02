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Найпопулярніший хлопець в Tinder назвав час, коли найкраще шукати пару в мережі

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Коли шукати пару в Tinder - фото 1
Коли шукати пару в Tinder / maximonline

Користувач Tinder Стефан-П'єр Томлін, який отримав прізвисько "найпопулярнішого чоловіка в Tinder", дав пораду щодо найефективнішого часу для пошуку пари в додатку. 29-річний хлопець, який працює телеведучим і моделлю в Лондоні, вважає неділю о 14:00 ідеальним часом для знайомств.

Стефан-П'єр Томлін зазначив, що у вихідні користувачі частіше заходять в Tinder, а в неділю о 14:00 більшість з них перебувають вдома після суботніх розваг і роздумують про плани на найближчий тиждень. Серед яких і можливі побачення.

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На думку хлопця, дуже вдалим часом також є будні після 22:30. Оскільки більшість людей регулярно в додаток не заходять, вечір – найбільш відповідний час для того, щоб отримати відповіді.

Найпопулярніший хлопець в Tinder назвав час, коли найкраще шукати пару в мережі - фото 345189

Найпопулярніший хлопець в Tinder назвав час, коли найкраще шукати пару в мережі - фото 345190

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Джерело: thesun
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