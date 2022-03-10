Якщо вимкнуть світло: як зберегти продукти свіжими довше

На жаль, може так статися, що у вашому будинки зникне світло. Це може бути через пошкодження електромережі. Або, не дай Боже, бомбардування ворожими військами. Тож було б добре підготуватися до можливого перебою з живленням, який може вплинути на ваші запаси провізії у холодильнику.

На своєму фейсбуці ЦГЗ розповів, як продовжити "життя" продуктам у разі вимкнення електромережі. Візьміть на озброєння ці поради, щоб уникнути харчового отруєння.

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1. Подбайте про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері. У холодильнику має бути температура 4°С або нижче. У морозильній камері – 0°С або нижче.

2. Підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4°С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий лід або блоковий лід.

3. Коли вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Якщо дверцята залишаються закритими, продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія вимкнута понад 4 годин, помістіть лід до продуктів у холодильник.

Важливо! Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви – викиньте її.

Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м'ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки) через 4 години без електроенергії або джерела холоду.

Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.

Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Викиньте їжу, якщо температура вища 4°С. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.

Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.

Ці поради допоможуть вам не отруїтися їжею, якщо холодильник перестав працювати протягом кількох годин. Бережіть себе та не забувайте зберігати десь поруч сорбент. Це дозволить локалізувати харчове отруєння та почуватися краще, якщо ви таки з'їли щось недобре.

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