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війна

Де та як отримати продуктовий набір у Києві: список адрес

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Хто і де може отримати продуктові набори у Києві - фото 1
Хто і де може отримати продуктові набори у Києві / Dan Burton on Unsplash

Під час воєнного стану у Києві почали видавати продуктові набори, для тих хто цього потребує. Також мешканців столиці закликали гуртуватись та допомагати тим, хто поряд.

Поки Київ тримається від атак російських окупантів, у місті організували видачу продуктових наборів. За інформацією КМДА, для того, щоб отримати їжу, потрібно звернутись до територіальних центрів соціального обслуговування за адресою проживання.

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Важливо: територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих людей, які належать до соціально незахищених категорій, та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Продуктові набори у Києві можуть отримати:

  • Особи з інвалідністю;
  • Родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;
  • Самотні людей літнього віку;
  • Паліативні хворих;
  • Особи, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів.
Прдуктові набори можуть отримати лише певні групи людей - фото 500396
Прдуктові набори можуть отримати лише певні групи людей / Sigmund on Unsplash

Адреси та телефони територіальних центрів соціального обслуговування у Києві:

1. Київський міський територіальний центр соціального обслуговування:

  • Вулиця Котельникова, 32/11
  • 0444509166.

2. Голосіївський район:

  • Вулиця Л. Толстого, 25/2
  • 0442350040.

3. Дарницький район:

  • Вулиця Вербицького, 9-І
  • 0445624730.

4. Деснянський район:

  • Вулиця Будищанська, 4
  • 0445337251.

5. Дніпровський район:

  • Вулиця Курнатовського, 7-А
  • 0445120035.

6. Оболонський район:

  • Вулиця Озерна, 18-А
  • 0444140941.

7. Печерський район:

  • Вулиця Бойчука (Кіквідзе), 11-А
  • 0667330730.

8. Подільський район:

  • Вулиця Братська, 15/9
  • 0444250512.

9. Святошинський район:

  • Вулиця Жмеринська, 22-А
  • 0444059275

10. Солом’янський район:

  • Бульвар В. Гавела, 83-А
  • 0444977327.

11. Шевченківський район:

  • Вулиця Сальського, 11-А
  • 0444670014.

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