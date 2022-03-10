Де та як отримати продуктовий набір у Києві: список адрес

Хто і де може отримати продуктові набори у Києві / Dan Burton on Unsplash

Під час воєнного стану у Києві почали видавати продуктові набори, для тих хто цього потребує. Також мешканців столиці закликали гуртуватись та допомагати тим, хто поряд.

Поки Київ тримається від атак російських окупантів, у місті організували видачу продуктових наборів. За інформацією КМДА, для того, щоб отримати їжу, потрібно звернутись до територіальних центрів соціального обслуговування за адресою проживання.

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Важливо: територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих людей, які належать до соціально незахищених категорій, та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Продуктові набори у Києві можуть отримати:

Особи з інвалідністю;

Родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;

Самотні людей літнього віку;

Паліативні хворих;

Особи, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів.

Прдуктові набори можуть отримати лише певні групи людей / Sigmund on Unsplash

Адреси та телефони територіальних центрів соціального обслуговування у Києві:

1. Київський міський територіальний центр соціального обслуговування:

Вулиця Котельникова, 32/11

0444509166.

2. Голосіївський район:

Вулиця Л. Толстого, 25/2

0442350040.

3. Дарницький район:

Вулиця Вербицького, 9-І

0445624730.

4. Деснянський район:

Вулиця Будищанська, 4

0445337251.

5. Дніпровський район:

Вулиця Курнатовського, 7-А

0445120035.

6. Оболонський район:

Вулиця Озерна, 18-А

0444140941.

7. Печерський район:

Вулиця Бойчука (Кіквідзе), 11-А

0667330730.

8. Подільський район:

Вулиця Братська, 15/9

0444250512.

9. Святошинський район:

Вулиця Жмеринська, 22-А

0444059275

10. Солом’янський район:

Бульвар В. Гавела, 83-А

0444977327.

11. Шевченківський район:

Вулиця Сальського, 11-А

0444670014.

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