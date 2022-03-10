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Де та як отримати продуктовий набір у Києві: список адрес
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Під час воєнного стану у Києві почали видавати продуктові набори, для тих хто цього потребує. Також мешканців столиці закликали гуртуватись та допомагати тим, хто поряд.
Поки Київ тримається від атак російських окупантів, у місті організували видачу продуктових наборів. За інформацією КМДА, для того, щоб отримати їжу, потрібно звернутись до територіальних центрів соціального обслуговування за адресою проживання.
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Важливо: територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих людей, які належать до соціально незахищених категорій, та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.
Продуктові набори у Києві можуть отримати:
- Особи з інвалідністю;
- Родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;
- Самотні людей літнього віку;
- Паліативні хворих;
- Особи, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів.
Адреси та телефони територіальних центрів соціального обслуговування у Києві:
1. Київський міський територіальний центр соціального обслуговування:
- Вулиця Котельникова, 32/11
- 0444509166.
2. Голосіївський район:
- Вулиця Л. Толстого, 25/2
- 0442350040.
3. Дарницький район:
- Вулиця Вербицького, 9-І
- 0445624730.
4. Деснянський район:
- Вулиця Будищанська, 4
- 0445337251.
5. Дніпровський район:
- Вулиця Курнатовського, 7-А
- 0445120035.
6. Оболонський район:
- Вулиця Озерна, 18-А
- 0444140941.
7. Печерський район:
- Вулиця Бойчука (Кіквідзе), 11-А
- 0667330730.
8. Подільський район:
- Вулиця Братська, 15/9
- 0444250512.
9. Святошинський район:
- Вулиця Жмеринська, 22-А
- 0444059275
10. Солом’янський район:
- Бульвар В. Гавела, 83-А
- 0444977327.
11. Шевченківський район:
- Вулиця Сальського, 11-А
- 0444670014.
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