Якщо відправлять людей на Марс: Трамп запропонував NASA необмежений бюджет

NASA отримала б безлімітне фінансування, якби вони відправили людей на Марс / gettyimages

У примірнику попереднього інсайдерського звіту про діяльність адміністрації Трампа стверджується, що чинний президент США запропонував виконуючому обов'язки керівника NASA безлімітне фінансування, якщо вдасться відправити людей на Червону планету до закінчення його першого терміну.

Через кілька місяців після вступу на посаду Дональд Трамп, як повідомляється, запитав чинного виконувача обов'язків керівника NASA, чи зможе Космічне агентство відправити пілотовану місію на Марс до кінця його першого терміну. Натомість, як стверджується, він запропонував необмежене фінансування.

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Що, якби я дав вам всі необхідні для цього гроші?, – імовірно, запитав тоді Трамп. – Що, якби ми нереально збільшили бюджет NASA, але зосередилися тільки на цьому, замість того, чим ви займаєтеся зараз. Тоді б це спрацювало?

Дональд Трамп запропонував NASA безлімітне фінансування за однієї умови

Ці слова наводяться в екземплярі Team of Vipers – звіті про діяльність адміністрації Трампа від колишнього помічника Білого дому Кліффа Сімса, – отриманому виданням New York Magazine.

За інформацією видання, Трамп запропонував гроші Космічному агентству 24 квітня 2017 року, за кілька миттєвостей до дзвінка на Міжнародну космічну станцію, організованого для того, щоб президент зміг привітати астронавта Пеггі Вінстон з рекордом з найбільш тривалого перебування в космосі серед американців.

Поки Сімс і інші представники агентства, включаючи виконуючого обов'язки керівника NASA Роберта Лайтфута-молодшого, вводили Трампа в курс справи, він почав відволікатися і раптом запитав Лайтфута: "Які ваші плани щодо Марса?"

Згідно зі звітом, Лайтфут спробував пояснити президенту, що для місії на Червону планету необхідна неймовірна підготовка, а, згідно з графіком NASA, відправка людини на Марс попередньо призначена на 2030-і роки.

У вищезгаданому звіті стверджується, що після цього Трамп засмутився і запропонував Лайтфут угоду: необмежене фінансування в обмін на дуже стислі терміни.

Лайтфут вибачився, але сказав, що, на його думку, це навряд чи можливо, залишивши Трампа "помітно розчарованим". Однак, як пише Сімс, через кілька хвилин президент підбадьорився, готуючись до дзвінка перед дзеркалом.

Космічна станція, – сказав він своєму відображенню, – це ваш президент.

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