Науковці пояснили природу аномального світіння на Марсі

Марсіанський зонд NASA Insight передав на Землю фотографії, які викликали величезний резонанс в інтернеті.

На одній з фотографій поверхні Червоної планети, яка була розміщена в Twitter, було виявлено незвичайне яскраве блакитне світіння.

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Вогник відразу привернув увагу уфологів, конспірологів, а також всіх тих, хто просто цікавиться космосом. Дивним фото зацікавився навіть актор, який зіграв капітана Кірка в легендарному науково-фантастичному серіалі "Зоряний шлях" Вільям Шетнер.

Однак у NASA відразу знайшлося пояснення аномальному явищу. Блакитний вогник – це не інопланетяни, не якісь надприродні аномалії на поверхні Марса, а всього лише відблиски камери, що з'явилися під час сходу Сонця.

My seismometer has now crouched down to its lowest level, for a better connection with #Mars. Faint signals are easier to hear if you keep your ear close to the ground. pic.twitter.com/hkw3p7Jq5k — NASA InSight (@NASAInSight) 15 січня 2019 р.

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