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Науковці пояснили природу аномального світіння на Марсі

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На Марсі помітили незвичайне блакитне світіння - фото 1
На Марсі помітили незвичайне блакитне світіння / phys

Марсіанський зонд NASA Insight передав на Землю фотографії, які викликали величезний резонанс в інтернеті.

На одній з фотографій поверхні Червоної планети, яка була розміщена в Twitter, було виявлено незвичайне яскраве блакитне світіння.

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Вогник відразу привернув увагу уфологів, конспірологів, а також всіх тих, хто просто цікавиться космосом. Дивним фото зацікавився навіть актор, який зіграв капітана Кірка в легендарному науково-фантастичному серіалі "Зоряний шлях" Вільям Шетнер.

Однак у NASA відразу знайшлося пояснення аномальному явищу. Блакитний вогник – це не інопланетяни, не якісь надприродні аномалії на поверхні Марса, а всього лише відблиски камери, що з'явилися під час сходу Сонця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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