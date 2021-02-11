Якщо вам лінь писати резюме: дівчина поділилася хитрим лайфхаком, як знайти роботу

У Великобританії дівчина після довгих пошуків роботи придумала хитрий спосіб, як влаштуватися, і про все розповіла в Twitter.

Британка не захотіла самостійно придумувати супровідний лист, щоб влаштуватися офіціанткою, тому вона розмістила на сайті пошуку роботи фальшиву вакансію і свою адресу електронної пошти. Їй надіслали понад 200 резюме, з яких вона і вибрала те, що більше подобається і підходить.

І ще: ТОП-3 ефективні поради, які дозволять впоратись з будь-якою справою

Трохи перефразувавши, вона відправила резюме з листом роботодавцю. Через кілька днів її взяли на роботу.

Її пост у Twitter з лайфхаком зібрав понад 300 тисяч лайків. І хоча одні її звинуватили в брехні, інші ж, навпаки, назвали її генієм: "Не можу повірити, що я витратив так багато свого життя на написання супровідних листів. Це чортів геній".

Читайте також: Графік мрії: в Іспанії почнуть тестувати 4-денний робочий тиждень