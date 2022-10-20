Якщо українці не будуть економити світло: у Раді попередили про наслідки

Українців просять зменшити використання електроприладів у денні години, оскільки російські загарбники завдали шкоди критичній інфраструктурі України. Що ж буде, якщо ігнорувати прохання про економію світла – дізнавайтесь далі.

Цинічні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі змусили чимало український міст на певний період взагалі залишитись без електроенергії та зв'язку. Тож було прийнято рішення зменшити навантаження на енергосистему завдяки економії світла. На жаль, далеко не всі українці дослухаються до порад мінімізувати використання приладів у ранковий та вечірній періоди. Тож глава енергокомітету Верховної ради Андрій Герус під час телемарафону пояснив, чим це загрожує країні.

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Сьогодні різко впала температура й завтра може бути перший мороз в цьому сезоні, це вночі. Принаймні в Києві температура може опуститися нижче 0. Тут важливо ці два дні пережити без включення приладів, які дають електроопалення. Ліпше тепліше вдягнутися й намагатися не використовувати електроопалення в квартирах та будинках, – зауважив він.

Також Герус підкреслив, що відмова українців зменшити споживання електроенергії може призвести до того, що віялові відключення триватимуть і надалі.

Якщо говорити про те, чи варто готуватись до віялових відключень, я вважаю, що так. Треба бути готовий до того, що по 3-4 години на добу може не бути електроенергії. Однак, знову ж таки, якщо населення добровільно економить електроенергію протягом ранку й вечора, а також по максимуму намагається перенести споживання на ніч, то можна буде мінімізувати необхідність відключень електроенергії, – розповів нардеп.

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