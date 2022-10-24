Якщо Пентагон не фінансуватиме: Маск сказав, чи відключить Starlink для України

Відомий підприємець Ілон Маск вже не вражає скандальними заявами щодо припинення підтримки Starlink для українських захисників. Власник SpaceX нарешті пояснив, чи відімкне інтернет на фронті, якщо не отримуватиме оплату.

Мільярдер і засновник Tesla, SpaceX та The Boring Company Ілон Маск за останній місяць встиг побувати у багатьох скандалах через сумнівні висловлювання щодо України. Нещодавно він пригрозив відімкнути Starlink для українських захисників, оскільки безплатно така функція завдає чималих збитків його бізнесу. Підприємець навіть звернувся до Міноборони США, щоб вони оплачували рахунки замість України. Та врешті 24 жовтня Ілон поставив крапку у цьому питанні, опублікувавши відповідний допис у Twitter.

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Перш ніж Міністерство оборони надало відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink навіть за умови, що Пентагон відмовиться надати фінансування, – написав Маск.

Before DoD even came back with an answer, I told @FedorovMykhailo that SpaceX would not turn off Starlink even if DoD refused to provide funding — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2022

У коментарі до підприємця завітав і сам міністр цифрової трансформації України.

Перед всіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що у будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні. Для України це було надзвичайно важливо. Ми дуже вдячні тобі, – наголосив Федоров.

Зауважимо, що такому жесту Маска передувала новини, що 27 очільників МЗС країн ЄС обговорили фінансування Starlink для підтримки телекомунікаційних систем в Україні. Як зауважив міністр закордонних справ Литви, кілька європейських держав виявили інтерес, щоб фінансувати послуги проєкту Маска для українців.

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