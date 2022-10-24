На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Якщо Пентагон не фінансуватиме: Маск сказав, чи відключить Starlink для України
-
- 37
Відомий підприємець Ілон Маск вже не вражає скандальними заявами щодо припинення підтримки Starlink для українських захисників. Власник SpaceX нарешті пояснив, чи відімкне інтернет на фронті, якщо не отримуватиме оплату.
Мільярдер і засновник Tesla, SpaceX та The Boring Company Ілон Маск за останній місяць встиг побувати у багатьох скандалах через сумнівні висловлювання щодо України. Нещодавно він пригрозив відімкнути Starlink для українських захисників, оскільки безплатно така функція завдає чималих збитків його бізнесу. Підприємець навіть звернувся до Міноборони США, щоб вони оплачували рахунки замість України. Та врешті 24 жовтня Ілон поставив крапку у цьому питанні, опублікувавши відповідний допис у Twitter.
І ще: Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись
Перш ніж Міністерство оборони надало відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink навіть за умови, що Пентагон відмовиться надати фінансування, – написав Маск.
У коментарі до підприємця завітав і сам міністр цифрової трансформації України.
Перед всіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що у будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні. Для України це було надзвичайно важливо. Ми дуже вдячні тобі, – наголосив Федоров.
Зауважимо, що такому жесту Маска передувала новини, що 27 очільників МЗС країн ЄС обговорили фінансування Starlink для підтримки телекомунікаційних систем в Україні. Як зауважив міністр закордонних справ Литви, кілька європейських держав виявили інтерес, щоб фінансувати послуги проєкту Маска для українців.
Читайте також: Ілон Маск продає запах "спаленого волосся": в чому суть
-
09:27Переговори з окупантами чи боротьба: результати опитування серед українців
- 24 жовтня
-
20:52Цей напій допомагає контролювати вагу восени
-
20:23Вихідні і свята у листопаді 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
19:52Клопотенко показав, як приготувати шоколадний брауні з апельсином: простий рецепт десерту
-
19:21Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:51Незвичайні поради від дуже економних людей (фото)
-
18:21Ось наскільки зросли перегляди українських фільмів після 24 лютого
-
17:52Цибуля без сліз: дивні лайфхаки, які реально працюють
-
17:20Нацвідбір на Євробачення 2023: коли і де дивитися фінал
-
16:50Як правильно паркуватись на підйомах чи спусках: корисна шпаргалка для водіїв
-
16:25Місячний календар стрижок на листопад 2022: дні, коли стригти волосся
-
15:51Сирна запіканка з гарбузом: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"
-
15:29Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:5225 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:29Дощі та рвучкий вітер: якою буде погода в Україні 25 жовтня
-
13:28Як визначити, що ви справляєтесь з ситуацією: 5 ознак
-
12:55Кайлі Дженнер розбурхала фанатів пікантними фото в ліжку
-
12:27Якщо Пентагон не фінансуватиме: Маск сказав, чи відключить Starlink для України
-
11:57Бійці ЗСУ передали "полум'яний привіт" окупантам на Херсонщині – ефектне відео
-
11:19Гороскоп на 24 жовтня: яким знакам Зодіаку заборонено лінуватись
-
10:27Чи гарантує анонімний режим перегляду кібербезпеку: відповідь експертів
-
09:51Кумедні фото тварин, зроблені у найвдаліший момент
-
09:25Як зберегти здоров'я очей, коли працюєш за комп'ютером
-
09:27Переговори з окупантами чи боротьба: результати опитування серед українців
- 24 жовтня
-
19:21Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь
-
15:29Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:27Чи гарантує анонімний режим перегляду кібербезпеку: відповідь експертів
- 23 жовтня
-
18:30Віталій Козловський – "Вільні": слухайте пісню-маніфест свободи та незламності українців
-
15:39Клопотенко показав, як приготувати рагу з м'ясом: швидкий рецепт для мультиварки
-
10:36Україно-канадський гурт Balaklava Blues показав кліп про українців під час війни "Gimme"
- 22 жовтня
-
18:40Чи варто дихати над відваром з картоплі: відповідь медиків
-
15:38"Веселитись нема чим, суму сто причин": Wellboy випустив нову пісню "Стиль"
-
11:25Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись
- 21 жовтня
-
18:30In The Shadows of Ukraine: Kalush Orchestra і The Rasmus поєднали легендарний рок з фолком
-
14:30Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді 2022
-
09:31Співачка SOWA презентувала нову пісню "Непотреба" – це новий етап у її творчості
- 20 жовтня
-
20:33Завдяки їм ранкова кава та обійми рідних: потужне відео про захисників від Міноборони
-
16:40Зима близько: у Мінрегіоні нагадали, що має зробити кожен українець
-
11:31Меган Маркл відверто розповіла про стосунки з королевою Єлизаветою ІІ
- 19 жовтня
-
18:53"По долині Річка": ЗАЛІСКО представив нову версію позитивної пісні
-
15:52Гурт "MOLODI" про челендж для слухачів в соцмережах та прем'єру пісні "Сонце"
-
11:27Несподіваний дует: TAYANNA та Віра Брежнєва випустили пісню "Вишиванка"
- 18 жовтня
-
18:54Не лише військовослужбовці до 50 років: портрет ветерана російсько-української війни
-
14:52DOROFEEVA випустила зворушливий кліп та пісню "У твоїй душі" й показала зруйновані домівки
-
11:25Похолодання і мокрий сніг: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
- 17 жовтня
-
18:52Популярний український тіктокер TUMAZAR випустив свій дебютний трек "Rings of Saturn"
-
14:27"Крокодила евакуювати легше, ніж поні": волонтери про порятунок тварин під час війни
-
11:55Іранські дрони-камікадзе: як розпізнати та що робити, якщо побачили