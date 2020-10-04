Якщо не встиг випити каву: створено крутий кофеїновий спрей

Канадська компанія VAE Energy розробила компактний гаджет, в якому розміщується спрей з кофеїновим енергетиком. За заявою виробника, місткості вбудованого акумулятора пристрою досить для 2-3 тижнів роботи від одного заряду, а один флакон здатний замінити 30 чашок еспресо.

Творці VAE відзначають, що їхній гаджет особливо актуальний у моменти, коли потрібно подолати сонливість та максимально сконцентруватися на поставленій задачі.

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Висота пристрою становить усього 92 міліметри, тож він легко поміщається в кишеню. Формула спрею передбачає основний інгредієнт – кофеїн, а також дві добавки, що нейтралізують негативний вплив кофеїну на нервову систему людини.

Також у спрей входить вода, родіола рожева, три підсолоджувачі та натуральний ароматизатор. Сам гаджет пропонується у двох колірних комбінаціях: чорний з золотом і білий з рожевим золотом. Обидві модифікації будуть доступні після успішного завершення краудфандингової кампанії на Indiegogo.

Утім, проєкт уже набрав понад $ 25 000 з $ 10 000 запланованих. Ціна одного диспенсера становить $ 14 при оформленні замовлення. Перші поставки новинки заплановані на лютий 2021 року.

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