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Стало відомо, чи є зв'язок між ожирінням і зловживанням кави

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Тренування - фото 1
Тренування / pinterest

Кава погіршує гіпофункцію щитовидної залози, і це одна з причин, чому деякі люди повніють або не можуть скинути вагу.

Як розповіла дієтолог Тіана Фіалкова, всього кілька горнят кави на день (або одна банка Red Bull або 0,5 л коли) можуть розбалансувати роботу щитовидної залози, якщо вона – слабка ланка в організмі.

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"За дослідженнями, надлишок кофеїну знижує активність основного гормону щитовидної залози – трийодтироніну (Т3). Це призводить до поступового уповільнення метаболізму. Звичайно, грає роль початковий стан щитовидної залози і системність / об'єм вживання кави", – зазначила вона. Також, за словами Фіалкової, кофеїн є проблематичним ще в одній гормональній ланці.

"Особливо варто звернути увагу дівчатам, схильним до синдрому домінування естрогенів. Кофеїн збільшує перетворення тестостерону в естроген в печінці. Випиваючи 2 чашки кави на день, ви збільшуєте в організмі естрадіол на 60%", – розповіла дієтолог.

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Кава

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Джерело: facebook/TianaFialkova
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