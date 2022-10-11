Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Якщо на Львівщині зникне мобільний зв'язок: номери екстрених служб

  • 58
Номери екстрених служб Львівщини та України - фото 1
Номери екстрених служб Львівщини та України / freestocks on Unsplash

Кілька областей України внаслідок ворожих обстрілів залишилась без електроенергії та зв'язку. Тому на Львівщині нагадали про номери телефонів екстрених служб.

Львівщина другий день постіль стикається з порушенням електропостачання та проблемами зі зв'язком через обстріли російських окупантів. Тому глава Львівської ОВА Максим Козицький нагадав про ключові служи, телефони яких працюватимуть, якщо знову тимчасово зникне мобільний зв'язок.

І ще: Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись

  1. 101 – пожежна охорона
  2. 102 – поліція
  3. 103 – швидка допомога
  4. 104 – аварійна служба газу
  5. 112 або 032 259 60 31 – Гаряча лінія Львівської області

Щоб постійно мати доступ до найновішої інформації, придбайте радіоприймач на батарейках, а краще – на акумуляторах, він працюватиме довше (ідеально, якщо акумулятори заряджаються від сонячного світла), – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги варто перейти в укриття з тривожною валізкою! Не ігноруйте тривоги!

Нема зв'язку - що робити - фото 514188
Нема зв'язку - що робити / Priscilla Du Preez on Unsplash

Що робити, якщо не ловить мобільний зв'язок:

  1. Увімкніть автовибір мережі (на Android: Налаштування – Мобільна мережа чи Підключення – Оператор; на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі)
  2. Знайдіть та й виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
  3. Спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу, якщо реєстрація не вдалась;
  4. Перевірте, чи можна здійснити дзвінок або відправити смс.
  5. Хоча б раз на день повертайтесь до мережі свого оператора, щоб не навантажувати національний роумінг.

Читайте також: Українців просять зменшити споживання електроенергії вечорами: які прилади варто вимкнути

пропозиції партнерів
Новини