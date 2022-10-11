Якщо на Львівщині зникне мобільний зв'язок: номери екстрених служб

Кілька областей України внаслідок ворожих обстрілів залишилась без електроенергії та зв'язку. Тому на Львівщині нагадали про номери телефонів екстрених служб.

Львівщина другий день постіль стикається з порушенням електропостачання та проблемами зі зв'язком через обстріли російських окупантів. Тому глава Львівської ОВА Максим Козицький нагадав про ключові служи, телефони яких працюватимуть, якщо знову тимчасово зникне мобільний зв'язок.

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101 – пожежна охорона 102 – поліція 103 – швидка допомога 104 – аварійна служба газу 112 або 032 259 60 31 – Гаряча лінія Львівської області

Щоб постійно мати доступ до найновішої інформації, придбайте радіоприймач на батарейках, а краще – на акумуляторах, він працюватиме довше (ідеально, якщо акумулятори заряджаються від сонячного світла), – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги варто перейти в укриття з тривожною валізкою! Не ігноруйте тривоги!

Нема зв'язку - що робити / Priscilla Du Preez on Unsplash

Що робити, якщо не ловить мобільний зв'язок:

Увімкніть автовибір мережі (на Android: Налаштування – Мобільна мережа чи Підключення – Оператор; на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі) Знайдіть та й виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL Спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу, якщо реєстрація не вдалась; Перевірте, чи можна здійснити дзвінок або відправити смс. Хоча б раз на день повертайтесь до мережі свого оператора, щоб не навантажувати національний роумінг.

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