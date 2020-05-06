Якщо холодильник майже порожній: 12 продуктів, якими можна замінити інші

Частенько буває так, що ви запланували приготувати якусь страву, але для цього у вашому холодильнику не вистачає певних інгредієнтів. Саме цьому ми й присвятимо кілька наших порад. Розповідаємо, які продукти спокійно можуть замінити інші.

Зауважимо, що деякі альтернативні варіанти навіть значно корисніші, ніж традиційні компоненти наших улюблених страв.

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1. Йогурт замість майонезу

Мова, зрозуміло, йде про грецький або натуральний йогурт, а не йогурт з фруктовими ароматизаторами. Це працює у всіх салатах, також йогуртом можна замінити сметану у рецептах випічки (і це знизить калорійність страви).

Грецький йогурт замінить майонез

2. Мускатний горіх замість кориці

Мускатний горіх трохи насиченіший за смаком, ніж кориця, але в основі, дві спеції досить схожі. Взагалі можна сміливо сказати, що запашний перець, кардамон, імбир, кориця, гвоздика та мускатний горіх – взаємозамінні спеції, якщо мова йде про випічку.

3. Бурбон або ром замість екстракту ванілі

У ванільному екстракті є алкоголь, так що замінити його можна будь-яким шляхетним напоєм з градусами.

4. Насіння льону замість яєць

Це трюк з веганської кулінарії. Змішайте 1 столову ложку насіння льону з 2 столовими ложками води і залиште на 5 хвилин. Отримана суміш є еквівалентом одного цільного яйця. Насіння льону, до речі, ще й страшенно корисне.

Насіння льону замінить вам яйця

5. Вівсяні пластівці замість панірувальних сухарів

Вівсяні пластівці, що залишилися з часів, коли ви майже перейшли на ЗСЖ, відмінно замінюють панірувальні сухарі, щоб обваляти котлети. Пластівці, само собою, перед цим потрібно подрібнити.

6. Сода і лимонний сік замість розпушувача для тіста

Сода, гашене оцтом або лимонним соком, по суті той же розпушувач, який ви, як завжди, забули купити перед тим, як надумав пекти млинці.

7. Курячий бульйон замість пива

Якщо ви випадково випили пива замість того, щоб додати його у страву, що готується, то замініть його на курячий бульйон. Краще натуральний, але можна і з кубика.

8. Авокадо замість майонезу

Подрібнений у кашку авокадо має ту ж консистенцію і жирність, що і майонез і відмінно годиться для заправки салату.

Використовуйте авокадо замість майонезу

9. Соєвий соус замість Ворчестерського соусу

50 г соєвого соусу + 1 столова ложка води замінює таку саму кількість Ворчестерського соусу в рецепті. Наприклад, у Кривавій Мері.

10. Томатна паста замість кетчупу

Зробити кетчуп з томатної пасти легко: чашка томатної пасти, столова ложка оцту і столова ложка цукру. Сіль за смаком.

11. Маргарин замість вершкового масла

Йдеться винятково про випічку, і всі шефи вважають, що це не оптимальний варіант. Але в екстрених випадках (наприклад, ви зважилися-таки спекти кекси, а масла немає!) Така підміна годиться. Використовуйте у пропорції 1: 1.

12. Будь-яка цибуля замінна

Цибуля будь-якого виду може бути замінена одна одною: шалот, ріпчаста, червона і т.д. Те ж саме стосується і цитрусових: лимонний сік можна сміливо замінювати соком лайма, апельсина, грейпфрута або що там у вас завалялося в холодильнику.

Будь-яку цибулю можна замінити іншою

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