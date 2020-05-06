Науковці назвали позитивний ефект м'ясоїдства

Кожен має право самостійно вибирати те, що він їсть. Але це не заважає продовжувати одвічне протистояння вегетаріанців і м'ясоїдів. Учені провели дослідження та виявили цікаву закономірність. Вона стосується тих, хто вживає продукти тваринного походження.

Виявилося, м'ясоїди менш схильні до психічних розладів, ніж вегани і вегетаріанці. До такого висновку прийшли вчені, які опублікували дослідження у науковому журналі Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Виявилося, що у людей, які відмовляються від м'яса, ризик розвитку депресії та тривожних розладів вищий, ніж у тих, хто вживає м'ясо в їжу.

Варте уваги: Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу

"Те, що ми їмо" і "як ми їмо" є невід'ємною частиною нашої особистості та безпосередньо впливає на наше здоров'я на фізіологічному, соціальному і психологічному рівнях", – говорить автор дослідження Урска Доберсек, доцент Університету Південної Індіани.

Учені проаналізували 18 попередніх досліджень про взаємозв'язок між споживанням м'яса і психологічним здоров'ям, які зосереджувалися навколо депресії, тривоги, навмисного самоушкодження та стресу. У них взяли участь 149 559 м'ясоїдів і 8 584 людини, які відмовилися від м'яса.

Вегетаріанці схильніші до проблем з психікою

У результаті дослідники виявили, що у веганів і вегетаріанців, які виключили м'ясо зі свого раціону, ризик депресії, тривоги і селф-харма (завдавання собі шкоди) помітно вищий, ніж у інших піддослідних. При цьому причинно-наслідковий зв'язок між цими явищами ще не встановлений, поки це розглядається як кореляція.

Учені називають кілька причин, які можуть пояснити результати дослідження: люди з психічними захворюваннями можуть змінити свою дієту внаслідок самолікування; строгі веганські і вегетаріанські дієти можуть привести до дефіциту поживних речовин, що збільшує ризик психічних захворювань; багато людей з розладами харчової поведінки за допомогою веганства і вегетаріанства приховують свою хворобу; також люди, які дуже чутливі до страждань тварин, можуть у результаті відмовитися від м'яса і впасти у депресію.

Читайте також: Три калорійні продукти, які прискорюють схуднення