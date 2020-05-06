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5 помилок під час обіду, які заважають схуднути
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Не лише сніданок є важливим прийомом їжі. Тому фахівці розповіли, які помилки найчастіше допускають під час обіду. Саме це часто призводить до появи зайвих кілограмів та проблем зі здоров'ям.
Експерти наголошують, що не лише перша трапеза повинна бути здоровою, а й обід. Їжа упродовж дня повинна бути максимально корисною, щоб підтримувати форму та самопочуття у нормі. Називаємо найпоширеніші помилки у харчуванні, які варто виправити.
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Відсутність обіду. Основні прийоми їжі обов'язкові для кожного, адже потрібні для того, щоб організм отримував достатньо енергії. Коли ж трапези нема, то вмикається механізм компенсації, який вимагає більше їжі, аніж зазвичай.
Канапка замість обіду. Не варто плутати перекуси з нормальним прийомом їжі, адже тіло не отримає достатньо смаколиків, щоб підтримувати активний метаболізм.
Недбалість під час обіду. Дієтологи вже не раз наголошували, що не варто відволікатись під час трапези на інші справи. Тому можна відкласти серіал, гортання стрічки новин чи будь-що інше на пізніше.
"Також важливо добре пережовувати їжу та їсти повільно. Це допомагає швидше відчути ситість, а також не дозволяє переїдати", – пояснюють експерти.
Відсутність овочів. Будь-яка трапеза повинна складатись на половину з овочів, які є джерелом корисних мікроелементів.
Забагато простих вуглеводів. На тарілці не має бути більше простих вуглеводів, аніж клітковини, білків та жирів. Тому варто зменшити кількість борошняних продуктів, які лише викликають стрибки цукру в крові.
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