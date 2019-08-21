Якщо досвіду немає, немає нічого: Антоніо Бандерас дав відверте інтерв'ю Пенелопі Крус

Актор Антоніо Бандерас, котрий зіграв у драмі "Біль та слава" Педро Альмодовара самого режисера, знявся для вересневого випуску американського журналу Interview. В ньому він дав відверте інтерв'ю своїй колезі по цеху – Пенелопі Крус.

Над зйомкою працював фотограф Даніель Рієра. Інтерв'ю в актора взяла незрівнянна Пенелопа Крус, котра зіграла у фільмі мати Педро.

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Ось що їй вдалося дізнатися у Бандераса:

"Ми всі подорожуємо по життю з валізою, повною страждань і величі, болю і слави".

Також він відверто розповів про серцевий напад, який кілька років тому суттєво змінив його життя.

В основі всього – цікавість. У житті є момент – і в мене це сталося два з половиною роки тому під час серцевого нападу – коли ти розумієш, що є місце тільки правді. Одного разу ти кажеш собі: "Якщо я не бачу в цьому правди, значить мені це не цікаво". Ти розумієш, що роки минають, і життя стає коротшим.

Не обійшлося й без міркувань про смерть, яку, за слова актора, він бачив надто близько.

На репетиціях Педро говорив мені: "Антоніо, відтоді, як у тебе стався серцевий напад, в тебе щось змінилося. Не бійся показати цю частину себе". Я точно знав, про що він говорить. Коли ти бачиш смерть так близько, вона залишає слід і прилипає до серця.

Що, на думку Бандераса, має бути в кожного актора?

"Ми не більше ніж досвід, який у нас є. Ми, актори, живемо цим. Якщо немає досвіду, немає нічого".

А як щодо успіху? Що стоїть на заваді його досягненню?

Найгірший ворог успіху – це прагнення його домогтися. Коли нічого не відбувається і коробка закривається, ви повинні розслабитися і насолоджуватися роботою, і тоді коробка відкриється.

Ну і наостанок про секрети:

"Мої друзі кажуть мені, що я дуже відкрита людина. Мені важко зберігати секрети".

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