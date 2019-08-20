20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів

Фільми мають здатність переносити нас в світ, де можливо все. Коли ми занурюємося в кіно, то часто навіть не думаємо про те, як воно створюється. Важка праця акторів та знімальної групи залишається поза кадром, але ми вирішили показати її. Загляньте залаштунки стрічок!

Насправді – кіноіндустрія не така гламурна, як здається, оскільки на створення фільмів йде незліченна кількість годин роботи. Для акторів і знімальної групи – це важка праця, тому в перервах між дублями вони повторюють сцени або ж відпочивають, як можуть.

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Дивіться, як виглядає закулісся зйомок культових фільмів!

Темний лицар, 2008

Серія фільмів про Гаррі Поттера, 2001-2011

Губка Боб і корона Нептуна, 2004

Убити Білла, 2003

Пірати Карибського моря: Прокляття чорної перлини, 2003

Матриця, 1999

Титанік, 1997

Парк Юрського періоду, 1993

Воно, 1990

Едвард Руки-ножиці, 1990

Люба, я зменшив дітей, 1989

Назад в майбутнє, 1985

Термінатор, 1984

Мисливці за привидами, 1984

Сяйво, 1980

Конан-варвар, 1982

Геловін, 1978

Щелепи, 1975

Планета мавп, 1968

Годзилла, 1954

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