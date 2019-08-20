Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів

  • 37
Зйомки кіно - фото 1
Зйомки кіно

Фільми мають здатність переносити нас в світ, де можливо все. Коли ми занурюємося в кіно, то часто навіть не думаємо про те, як воно створюється. Важка праця акторів та знімальної групи залишається поза кадром, але ми вирішили показати її. Загляньте залаштунки стрічок!

Насправді – кіноіндустрія не така гламурна, як здається, оскільки на створення фільмів йде незліченна кількість годин роботи. Для акторів і знімальної групи – це важка праця, тому в перервах між дублями вони повторюють сцени або ж відпочивають, як можуть.

Це цікаво: 15 раритетних фото зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку

Дивіться, як виглядає закулісся зйомок культових фільмів!

Темний лицар, 2008

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348966

Серія фільмів про Гаррі Поттера, 2001-2011

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348976

Губка Боб і корона Нептуна, 2004

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348972

Убити Білла, 2003

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348965

Пірати Карибського моря: Прокляття чорної перлини, 2003

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348980

Матриця, 1999

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348971

Титанік, 1997

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348961

Парк Юрського періоду, 1993

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348969

Воно, 1990

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348963

Едвард Руки-ножиці, 1990

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348979

Люба, я зменшив дітей, 1989

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348968

Назад в майбутнє, 1985

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348977

Термінатор, 1984

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348974

Мисливці за привидами, 1984

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348973

Сяйво, 1980

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348978

Конан-варвар, 1982

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348981

Геловін, 1978

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348982

Щелепи, 1975

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348970

Планета мавп, 1968

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348962

Годзилла, 1954

20 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів - фото 348983

Читайте також: Ілюстрацій того, наскільки далеко просунулися технології

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку
  • 18 серпня, 17:55
  • 278
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 927
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
  • 16 серпня, 14:00
  • 195
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз