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Карантин Коронавірус

Правила прогулянок з дітьми під час карантину

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Прогулянка - фото 1
Прогулянка / vokrugsveta

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський порекомендував гуляти з дітьми навіть під час карантину через коронавірус, оскільки позбавлення дитини свіжого повітря може обернутися більш серйозними захворюваннями.

У своєму пості Комаровський сформулював правила, яких варто дотримуватися при прогулянці з дитиною під час загального карантину.

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  • Під час прогулянки ви не контактуєте з іншими людьми
  • Діти спілкуються невеликими групами (до 5 осіб) під наглядом дорослих, які дотримуються дистанції
  • Ви знаєте, як правильно відкривати двері, як натискати кнопки ліфта, ви маєте з собою санітайзер і знаєте, як ним користуватися, ви готові, кінець кінцем, пройтися по сходах пішки, уникаючи бильця
  • Ви розумієте, що ліс і парк це хоч і далі, але набагато краще, ніж крамничка біля під'їзду

Також лікар порадив дорослим кооперуватися для дитячих прогулянок, щоб поки одна мама гуляє з двома дітьми, друга могла виспатися і відпочити.

Однак, такі поради відомого лікаря не цілком коректні, адже гуляти групами дітям не можна (винятком може бути лиш ситуація, коли дітлахи живуть разом). І головне: карантин та зменшення соціальних взаємодій і контактів – можливість убезпечити себе і своїх близьких.

Правила прогулянок з дітьми під час карантину - фото 393116

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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