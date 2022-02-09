Якою має бути зарплата для комфортного життя: відповідь українців

Ми впевнені на всі 100 відсотків, що ви бодай раз замислювалися над тим, якою має бути заробітна плата для комфортного життя. Якщо ж ви цього не робили, то у нас уже є готова відповідь. Її за вас дали решта українців.

Gradus Research, компанія, яка займається маркетинговими та соціологічними дослідженнями, влаштувала опитування. Воно пролило світло на те, якою має бути заробітна плата українців, щоб вони вважали своє життя комфортним.

Це цікаво: 5 вагомих причин працювати стоячи бодай 1 годину на день

Якою має бути заробітна плата для комфортного життя

Якщо вірити результатам опитування, то українці прагнули б заробляти по 25 тисяч гривень на місяць. Рівно стільки їм потрібно, щоб їхнє життя було комфортним.

Як вдалося дійти до таких висновків?

Компанія за допомогою мобільного додатку влаштувала опитування. У ньому брали участь 1000 наших земляків. Проводилося дослідження 19 січня, а сама онлайн-панель демонструє нам структуру населення міст розміром понад 50 тисяч мешканців віком від 18 до 60 років.

Якими були результати?

Мешканці міст, що і зрозуміло, хотіли б отримувати по 25 тисяч гривень для комфортного життя. Не сюрприз, що найвищі апетити у киян. Вони прагнули б отримувати по 35 тисяч гривень на місяць.

Спробуймо розглянути рівень заробітної плати по вікових категоріях:

18 – 24 роки, а також респонденти віком 55 – 60 років хотіли б заробляти по 20 тисяч гривень;

хотіли б заробляти по 20 тисяч гривень; опитані, віком від 35 до 54 років потребують для комфортного життя по 30 тисяч гривень на місяць.

Також опитування пролило світло на прогнози українців, пов'язані з підвищенням цін на продукти. Наші земляки розуміються на інфляції та знають, що подорожчання неминуче. Принаймні про це свідчать 91,7% респондентів, які саме так і вважають.

Цікаво, що 79% респондентів старшої групи частіше вибирали пункт "сильно зростуть" у порівнянні з іншими категоріями. Максимальний песимізм проявляють ті, хто мешкає на Півночі України. Опитані з цих регіонів переконані, що ціни не знизяться.

А скільки грошей потрібно щомісяця вам для комфортного життя? Діліться своїми думками у коментарях.

Читайте також: 17 фактів, якими інтроверти хотіли б поділитись з колегами та босами