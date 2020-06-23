Чому влітку люди втрачають апетит: пояснення фахівців

Цілий рік у вас звірський апетит, але настає літо, і вам цікаво, куди він зник? Шашлик не виглядає привабливим, і ви не в настрої боротися за останній шматочок лосося на тарілці? Що саме в спекотну погоду змушує вас втрачати інтерес до їжі? Про це розповів лікар.

Втрата апетиту влітку – нормальне явище, тому не потрібно лякатися та бити на сполох. Утім, завжди цікаво, чому так відбувається. Спробуймо розібратися у цьому непростому питанні.

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Як працює апетит?

Якщо ви думаєте, що це ваш шлунок контролює апетит, то ви дуже і дуже помиляєтеся. Насправді, це мозок. Зазвичай наш апетит контролюється гіпоталамусом. Він також контролює таке поняття як ситість. Гіпоталамус працює разом з гормоном голоду греліном (який виробляється шлунком і гіпоталамусом), розпізнаючи почуття голоду і регулюючи апетит.

Що відбувається при підвищенні температури?

Тіло людини дуже розумне і проникливе. Воно може розставляти пріоритети біологічних процесів відповідно до умов. Влітку тепло позбавляє організм вологи. Це тому, що організм намагається з усіх сил регулювати свою температуру, витісняючи воду у вигляді поту. Ось чому влітку ви зневоднені через термостатичні зміни в організмі, говорить доктор Прадіп.

Влітку організм прагне вологи, а не їжі

І хто саме відповідає за регулювання температури вашого тіла? Гіпоталамус, також відомий як термостат вашого тіла! Таким чином, влітку у гіпоталамуса є два завдання: перше – тримати вас в прохолоді і друге – забезпечувати своєчасним харчуванням.

Тому, коли тіло намагається пітніти, гіпоталамус приділяє менше уваги вашому голоду. Це тому, що травний процес також генерує значне тепло. Тому гіпоталамус, бажаючи зменшити свою робоче навантаження, намагається придушити апетит. Ось чому ми не відчуваємо себе голодними влітку! Замість цього посилюється спрага, і ви п'єте значно більше води, ніж зазвичай. Усе це, щоб зберігати своє тіло прохолодним.

Що нам з цим робити?

Нічого! – каже доктор Прадіп. За його словами, втрата апетиту – це спосіб вашого тіла повідомити, що йому потрібно. Тому замість примусового годування влітку робіть те, що хоче ваше тіло – пийте багато води. Придушення апетиту є природним процесом. Щойно прохолода повернеться, ви знову будете жадати смачненьких домашніх котлет і маминого борщу!

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