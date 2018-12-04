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Якою має бути різниця у віці, щоб стосунки були міцними
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Звичайно ж, про смаки не сперечаються. Хтось віддає перевагу молодшим дівчатам, а комусь цікаві жінки з досвідом. Тим не менше, є певний віковий фактор, який безпосередньо впливає на міцність та тривалість стосунків.
Дослідження провів один із найавторитетніших приватних дослідницьких університетів США, розташований в Атланті (штат Джорджія) – Університет Еморі.
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Його співробітники детально опитали 3000 чоловіків. Кожен з опитаних був хоча б раз одружений. Одним із ключових факторів дослідження була саме різниця у віці між респондентами та їхніми дружинами. Отримана інформація показала, що, якщо ви шукаєте стосунки, які триватимуть довго, то краще шукати партнерку свого віку.
Виявилося, що шанси на раннє завершення стосунків збільшуються по висхідній відповідно до вашої різниці у віці. Швидке розставання пари з різницею у віці менше одного року виявилося можливим лише у 3% випадків. Якщо різниця досягала п'яти років, то ймовірність швидкого розставання становила вже 18%. До 10-річної різниці ризик розриву складав 39%, а для тих пар, де різниця у віці складала 20 років і більше, – цілих 95%.
Дослідники розглядали не тільки вікові параметри. Наявність дошлюбної дитини зменшувала ймовірність розриву приблизно на 59%, натомість народження дитини після одруження збільшувало шанс на тривалі відносини на 76%. Також на довге щасливе життя впливала серйозна різниця в освіті партнерів – при ній ймовірність розлучення загрожувала 43% пар.
Однак якщо протягнути хоча б до дворічних роковин весілля, то ймовірність розлучитися зменшується на 43%. Ну, а ті, хто відзначили 10-річний ювілей одруження – можуть з упевненістю у 94% не перейматися, що на них чекає розлучення. Принаймні, найближчим часом.
Ідеальна різниця у віці – максимум рік. Але попри на проведене дослідження, немає підстав на 100% бути впевненими в тому, що вікова різниця – головне, на що ви повинні звертати увагу при виборі супутниці. Нагадаємо, що це не єдиний фактор, що впливає на довгостроковість стосунків.
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