Як займатися коханням ще довше: поради фахівців

Більшість чоловіків намагаються уникнути швидкого завершення статевого акту. Звичайно ж, завжди хочеться, щоб цей приємний процес тривав якомога довше, але не завжди так є.

Індійський лікар Мадхусудан – сексолог і старший консультант однієї з найбільших клінік Делі. Він поділився кількома рекомендаціями, які допоможуть продовжити тривалість сексу.

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Змінюємо позу

Заняття сексом в одній і тій же позі від початку до кінця – чи не найгірший варіант. Жінкам потрібно більше часу для того, щоб досягти оргазму, тому рекомендується пробувати різні позиції, які збільшать тривалість сексуального збудження.

До речі, дівчина зверху – найкраща позиція для того, щоб чоловік міг максимально уникнути передчасної еякуляції, – зазначив Мадхусудана.

Змінюйте пози / HisPotion

Мастурбуйте перед сексом

Вам може бути смішно, але саме мастурбація перед сексом дозволить продовжити тривалість сексу. Усе просто: організму знадобиться трішки більше часу, ніж зазвичай, для того, щоб дійти до "фінішної прямої".

Спробуйте завмерти

Це надзвичайно популярна секс-техніка. Трюк полягає в тому, щоб затримати свій оргазм. За мить до фіналу зупиніться, перервіть подих, глибоко вдихніть, заспокойтесь і лише тоді продовжуйте.

Користуйтесь презервативом

Для більшості чоловіків презерватив зменшує чутливість пеніса. Ці "гумові" вироби дозволять не лише зберегти своє здоров'я, а й продовжити тривалість статевого акту.

Користуйтесь презервативом / cusu

Мінімізуйте кількість випитого

Науково доведено, що занадто велика кількість алкоголю може негативно вплинути на вашу продуктивність у ліжку. Хочете, щоб процес був під контролем – постарайтесь уникати "горючих" напоїв.

Кохаймося, бо ми того варті!

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