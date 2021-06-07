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Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа
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Мандрівник Бренсон ДеКу зловив у моменті Одесу 30-х років минулого століття. Подивіться, якою була "перлина біля моря" та її мешканці того часу.
Американський фотограф подорожував у 1931 році Радянським Союзом. У цій мандрівці він зробив чимало знимків, які є скляними слайдами. Їх пізніше розфарбували аніліновими фарбами вручну. Ці кадри ДеКу використовував на своїх лекціях, які мали успіх. У 1971 році, після смерті ДеКу, його вдова передала слайди Каліфорнійському Університету в Санта Круз.
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Монумент в парку Шевченка (колишньому Олександрівському) з портретом Сталіна у квітах:
Одеса, туристи в порту:
Будівля Міської Думи на Думській площі (колишня біржа):
Людина з бочками в кінському возі:
Національний Академічний театр опери та балету:
Міський вид поблизу гавані з пропагандою на будівлі:
Будинок Лібмана і будинок Русова. Соборна площа:
Вид на Морський вокзал з Приморського бульвару:
Приморські (Потьомкінські) сходи:
"Інтурист":
Вітрина магазину з портретами Леніна і Сталіна:
Готель Лондонський на Приморському бульварі:
Група молодих українців:
Група українських дітей. Біля оперного театру:
Чоловіки та жінки на пляжі Ланжерон:
Хлібний візок, що доставляє продовольство в Старе місто:
Комуністичний монумент з молотом і серпом, Катерининська площа. Пам'ятник Катерині знесли, пам'ятник потьомкінцям ще не встановили:
Дерибасівська, Пасаж:
Одесити:
Магазин системи Торгсин:
Дві молоді жінки, екскурсоводи:
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