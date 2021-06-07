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Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа

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фото Одеси 30-х років - фото 1
фото Одеси 30-х років

Мандрівник Бренсон ДеКу зловив у моменті Одесу 30-х років минулого століття. Подивіться, якою була "перлина біля моря" та її мешканці того часу.

Американський фотограф подорожував у 1931 році Радянським Союзом. У цій мандрівці він зробив чимало знимків, які є скляними слайдами. Їх пізніше розфарбували аніліновими фарбами вручну. Ці кадри ДеКу використовував на своїх лекціях, які мали успіх. У 1971 році, після смерті ДеКу, його вдова передала слайди Каліфорнійському Університету в Санта Круз.

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Монумент в парку Шевченка (колишньому Олександрівському) з портретом Сталіна у квітах:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462291

Одеса, туристи в порту:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462292

Будівля Міської Думи на Думській площі (колишня біржа):

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462293

Людина з бочками в кінському возі:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462294

Національний Академічний театр опери та балету:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462295

Міський вид поблизу гавані з пропагандою на будівлі:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462296

Будинок Лібмана і будинок Русова. Соборна площа:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462297

Вид на Морський вокзал з Приморського бульвару:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462298

Приморські (Потьомкінські) сходи:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462299

"Інтурист":

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462300

Вітрина магазину з портретами Леніна і Сталіна:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462301

Готель Лондонський на Приморському бульварі:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462302

Група молодих українців:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462303

Група українських дітей. Біля оперного театру:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462304

Чоловіки та жінки на пляжі Ланжерон:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462305

Хлібний візок, що доставляє продовольство в Старе місто:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462306

Комуністичний монумент з молотом і серпом, Катерининська площа. Пам'ятник Катерині знесли, пам'ятник потьомкінцям ще не встановили:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462307

Дерибасівська, Пасаж:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462308

Одесити:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462309

Магазин системи Торгсин:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462310

Дві молоді жінки, екскурсоводи:

Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа - фото 462311

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