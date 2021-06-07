Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа

Мандрівник Бренсон ДеКу зловив у моменті Одесу 30-х років минулого століття. Подивіться, якою була "перлина біля моря" та її мешканці того часу.

Американський фотограф подорожував у 1931 році Радянським Союзом. У цій мандрівці він зробив чимало знимків, які є скляними слайдами. Їх пізніше розфарбували аніліновими фарбами вручну. Ці кадри ДеКу використовував на своїх лекціях, які мали успіх. У 1971 році, після смерті ДеКу, його вдова передала слайди Каліфорнійському Університету в Санта Круз.

І ще: Від Еліни Світоліної до Брітні Спірс: яскраві фото зірок у вишиванках

Монумент в парку Шевченка (колишньому Олександрівському) з портретом Сталіна у квітах:

Одеса, туристи в порту:

Будівля Міської Думи на Думській площі (колишня біржа):

Людина з бочками в кінському возі:

Національний Академічний театр опери та балету:

Міський вид поблизу гавані з пропагандою на будівлі:

Будинок Лібмана і будинок Русова. Соборна площа:

Вид на Морський вокзал з Приморського бульвару:

Приморські (Потьомкінські) сходи:

"Інтурист":

Вітрина магазину з портретами Леніна і Сталіна:

Готель Лондонський на Приморському бульварі:

Група молодих українців:

Група українських дітей. Біля оперного театру:

Чоловіки та жінки на пляжі Ланжерон:

Хлібний візок, що доставляє продовольство в Старе місто:

Комуністичний монумент з молотом і серпом, Катерининська площа. Пам'ятник Катерині знесли, пам'ятник потьомкінцям ще не встановили:

Дерибасівська, Пасаж:

Одесити:

Магазин системи Торгсин:

Дві молоді жінки, екскурсоводи:

До теми: ТОП 10 пісень Євробачення 2021 за результатами пошуку на YouTube