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ТОП 10 пісень Євробачення 2021 за результатами пошуку на YouTube

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Найпопулярніші пісні Євробачення 2021 - фото 1
Найпопулярніші пісні Євробачення 2021 / mfm

У мережі показали, які пісні з Євробачення 2021 стали найвіруснішими. Рейтинг сформували на основі кількості переглядів відео виступів з міжнародного конкурсу на YouTube за травень.

Так, у десятці найкращих опинилися Ісландія, Фінляндія, Кіпр, Швейцарія, Франція, Україна, Сербія, Азербайджан, Росія та Італія. Підтверджує це ролик, опублікований на офіційному Youtube-каналі міжнародного пісенного конкурсу. Всього за кілька хвилин можна подивитися найпопулярніші моменти виступів, які зібрані в одному відео.

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10 найпопулярніших пісень з Євробачення 2021

  1. Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  2. Росія: Manizha – Russian Woman
  3. Сербія: Hurricane – Loco Loco
  4. Швейцарія: Gjon's – Tears Tout l'Univers
  5. Ісландія: Daði og Gagnamagnið – 10 Years
  6. Фінляндія: Blind Channel – Dark Side
  7. Україна: Go_A – Shum
  8. Франція: Barbara Pravi – Voilà
  9. Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  10. Італія: Måneskin – Zitti E Buoni.

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