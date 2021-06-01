ТОП 10 пісень Євробачення 2021 за результатами пошуку на YouTube

У мережі показали, які пісні з Євробачення 2021 стали найвіруснішими. Рейтинг сформували на основі кількості переглядів відео виступів з міжнародного конкурсу на YouTube за травень.

Так, у десятці найкращих опинилися Ісландія, Фінляндія, Кіпр, Швейцарія, Франція, Україна, Сербія, Азербайджан, Росія та Італія. Підтверджує це ролик, опублікований на офіційному Youtube-каналі міжнародного пісенного конкурсу. Всього за кілька хвилин можна подивитися найпопулярніші моменти виступів, які зібрані в одному відео.

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10 найпопулярніших пісень з Євробачення 2021

Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo Росія: Manizha – Russian Woman Сербія: Hurricane – Loco Loco Швейцарія: Gjon's – Tears Tout l'Univers Ісландія: Daði og Gagnamagnið – 10 Years Фінляндія: Blind Channel – Dark Side Україна: Go_A – Shum Франція: Barbara Pravi – Voilà Азербайджан: Efendi – Mata Hari Італія: Måneskin – Zitti E Buoni.

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