Якою була найдовша блискавка в історії людства

Експерти Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) оголосили про два рекорди, поставлені блискавками.

За даними фахівців, найтриваліший спалах блискавки стався 4 березня 2019 року. Електричний розряд на півночі Аргентини тривав 16,73 секунди. Кількома місяцями раніше, 31 жовтня 2018 року, вчені зафіксували найдовшу блискавку.

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Тоді розряд подолав близько 709 (± 8) кілометрів, що майже еквівалентно відстані від Запоріжжя до Винниці (по прямій). Рекорди підтверджені за допомогою супутникових даних.

Раніше найтривалішою блискавкою вважався спалах, зазначений у Франції 30 серпня 2012 року. Блискавка світилася 7,74 секунди. Попередній рекорд за протяжністю був зафіксований 20 червня 2007 року в Оклахомі (США). Блискавка розтягнулася на 321 кілометр. У попередніх оцінках, що встановлювали тривалість блискавки і її протяжність, використовувалися дані, зібрані наземними інструментами.

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