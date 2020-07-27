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В Арктиці рекордно піднялася температура

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В Арктиці рекордно піднялася температура - фото 1

На арктичному архіпелазі Шпіцберген, який розташований за 1300 кілометрів від Північного полюса, вчені зафіксували найвищу температуру за всю історію метеорологічних спостережень.

"Увечері 25 липня (о 18 годині за місцевим часом) на Шпіцбергені зафіксували температуру 21,7 градуса Цельсія – це на 0,5 градуса більше за попередній рекордний показник, який був встановлений ще у 1979 році", – йдеться в повідомленні.

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В Арктиці рекордно піднялася температура - фото 417690

Відзначається, що причиною зростання температури на архіпелазі стала теплова хвиля. Через неї протягом двох днів до встановлення рекорду температура перевищувала 21 градус. Зазвичай в цей період вона не перевищує 8 градусів.

За оцінками авторів звіту Клімат Шпіцбергена, у 2100 році, середня температура на архіпелазі до кінця століття збільшиться на 7-10 градусів. Причиною цього називають зростання викидів парникових газів в атмосферу. Норвезькі метеорологи повідомляють, що за 1971-2017 роки температура на Шпіцбергені вже піднялася на 3-5 градусів, зокрема в зимовий період.

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Джерело: news.yahoo
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