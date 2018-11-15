Українців чекає аномально тепла зима: прогноз погоди

Зима в Україні в цьому році буде теплою, а в грудні і січні на більшості територій середньомісячна температура буде плюсовою.

Поки що неможливо спрогнозувати, чи буде сніг на Новий рік і Різдво, зазначила метеоролог Віра Балабух. За її словами, протягом грудня очікується аномалія в температурі.

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"Середня за місяць температура в грудні може бути на 1-2 градуси вища, ніж вона була на початку цього століття. Вона буде плюсовою на території України", – сказала метеоролог. Січень, як повідомила Балабух, буде ще теплішим.

"Середня температура січня може бути на 2-3 градуси вищою за кліматичну норму. Якщо раніше це було від -3 градусів на півночі до +3 градусів на півдні, то в цьому році очікуємо, що середня за місяць температура в Україні може бути плюсовою. Тільки в північних і північно-східних областях вона залишатиметься мінусовою. Це від -1 градуса в Чернігівській і Сумській областях до +5 і вище на півдні", – сказала вона.



За словами метеоролога, середня температура за зиму очікується на 2 градуси вищою за норму. У той же час Балабух повідомила, що наразі неможливо спрогнозувати, чи буде сніг на новорічно-різдвяні свята.

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