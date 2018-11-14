Перший сніг в Україні: у мережі діляться зимовими фото і відео

Перший сніг в Україні вже випав у кількох областях, тому користувачі активно діляться зимовими фото та відео міст. А у вас вже сніжить?

14 листопада частину країни почало активно засипати снігом, а температура повітря знизилась до нуля. Найвідчутніший прихід зими у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області. Саме тут рятувальники просять бути обачними на дорогах, адже ожеледиця може вплинути на рух автомобілів. Однак у мережі знаходять більше переваг снігу, адже він нагадує про те, що свято наближається.

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