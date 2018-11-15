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Штормовий вітер та сніг: погода 16 листопада в Україні

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Штормовий вітер та сніг: погода 16 листопада в Україні - фото 1
Штормовий вітер та сніг: погода 16 листопада в Україні

Погода 16 листопада в Україні відзначиться дощем з мокрим снігом, сильним вітром та ожеледицею.

Погода 16 листопада в Україні відзначиться дощем з мокрим снігом, сильним вітром та ожеледицею. У більшості областей під впливом антициклону не буде істотних опадів, однак на дорогах буде ожеледиця. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля. Тепліше буде у західних областях, вночі 0-4 градуси тепла, вдень +3+8 градусів", - відзначила вона.

У Києві 16 листопада буде хмарно з проясненнями і без опадів, уночі температура коливатиметься на рівні -4-5, а вдень близько нуля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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