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Якою буде watchOS 6: перший концепт

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watchOS 6 можуть показати під час WWDC - фото 1
watchOS 6 можуть показати під час WWDC

У мережі з'явилися нові зображення, які дозволяють зрозуміти, як буде виглядати watchOS 6. Автором рендерів став дизайнер Джейк Сворскі.

За даними журналістів, watchOS 6 буде представлена ​​в червні 2019 року. Її презентація відбудеться в рамках WWDC.

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Попри те, що інформації про нове програмне забезпечення для Apple Watch поки ще мало, дизайнер Джейк Сворскі представив власний концепт оновленої операційної системи смарт-годинників.

За задумом дизайнера, нова watchOS 6 не тільки змінить зовнішній вигляд циферблата, а й отримає кілька нових функцій: трекер сну, можливість прослуховування аудіокниг і вдосконалений додаток Здоров'я. Також у смарт-годинниках може з'явитися підтримка додатки Siri Shortcuts.

Крім цього, будуть додані нові варіанти циферблатів – наприклад, з героями коміксів Marvel і персонажами з "Зоряних воєн".

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Джерело: cultofmac
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