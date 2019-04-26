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Як виглядатиме iOS 13 з темною темою: з'явилися фото

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iOS 13 отримає темну тему - фото 1
iOS 13 отримає темну тему / 9to5mac

Нещодавно стало відомо, що iOS 13 принесе в роботу з iPad досить серйозні зміни. Тепер ми можемо побачити, як виглядатиме iPad з новим інтерфейсом, жестами навігації, підтримкою миші та багатьом іншим.

На концептуальних рендерах нам показують, наприклад, "плаваючий" інтерфейс додатків (без повного екрану), режим Expose, покращене перетягування вікон і багато іншого, що може з'явитися на iPad в цьому році. Завдяки підтримці миші і трекпада додадуться нові жести багатозадачності для переміщення між додатками. Тут також показаний новий інтерфейс Центру управління, включаючи розширений доступ до засобів управління підключеннями і багато іншого.

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Як виглядатиме iOS 13 з темною темою: з'явилися фото - фото 324119

Ще одна цікава особливість називається "Розумні кути". Це дозволяє перетягнути файл або вікно в кут дисплея вашого iPad і отримати доступ до представлення у вигляді Expose всіх ваших вікон. Звідти ви можете швидко перетягнути цей файл в іншу програму.

Відомо також, що крім відображених на цих рендерах функцій, Safari в iOS 13 буде автоматично відкривати версію веб-сайтів для настільних комп'ютерів, коли це необхідно.

Як виглядатиме iOS 13 з темною темою: з'явилися фото - фото 324117
Як виглядатиме iOS 13 з темною темою: з'явилися фото - фото 324118
Як виглядатиме iOS 13 з темною темою: з'явилися фото - фото 324120
Як виглядатиме iOS 13 з темною темою: з'явилися фото - фото 324121

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Джерело: 9to5mac
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