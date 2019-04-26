У мережі з'явився відеорендер майбутнього iPhone

Опубліковано новий рендер з майбутнім iPhone. У ролику показано гаджет, який відтворили на основі останніх чуток про смартфон.

Передбачається, що революційного дизайну новий телефон від Apple не отримає, а головною зміною в зовнішньому вигляді стане потрійна основна камера, яка отримає квадратний модуль.

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Також цікаво, що кнопка перемикання на безшумний режим зрушена по вертикалі уздовж корпусу, як в старіших версіях iPad. Крім того очікується, що iPhone в новому поколінні отримає роз'єм Lightning, попри те, що iPad Pro вже має USB-C.

Зовнішній вигляд майбутнього гаджета все ж може трохи відрізнятися. Його офіційний реліз повинен відбутися восени поточного року.

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