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У мережі з'явився відеорендер майбутнього iPhone

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Як виглядатиме майбутній iPhone - фото 1
Як виглядатиме майбутній iPhone / mashable

Опубліковано новий рендер з майбутнім iPhone. У ролику показано гаджет, який відтворили на основі останніх чуток про смартфон.

Передбачається, що революційного дизайну новий телефон від Apple не отримає, а головною зміною в зовнішньому вигляді стане потрійна основна камера, яка отримає квадратний модуль.

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Також цікаво, що кнопка перемикання на безшумний режим зрушена по вертикалі уздовж корпусу, як в старіших версіях iPad. Крім того очікується, що iPhone в новому поколінні отримає роз'єм Lightning, попри те, що iPad Pro вже має USB-C.

Зовнішній вигляд майбутнього гаджета все ж може трохи відрізнятися. Його офіційний реліз повинен відбутися восени поточного року.

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Джерело: youtube
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