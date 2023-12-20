Якою буде сцена Євробачення 2024: організатори показали її особливість

Телерадіокомпанія SVT оприлюднила детальну графіку сценічного та світлового дизайну пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. Він відбудеться на "Мальме Арені" у Швеції.

Рухомі світлодіодні куби, світлодіодна підлога, світло, відео та сценічні технології об'єднаються, щоб створити кілька вражаючих варіацій на арені. А сцена буде розміщена прямо посеред глядачів у формі хреста, створюючи унікальний 360-градусний досвід, який глядачі та глядачки зможуть відчути в травні.

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Авторами концепції є Флоріан Відер, художник-постановник, та Фредрік Стормбі, дизайнер зі світла та екранного контенту.

"Ми з великою гордістю представляємо наше бачення сцени та світлового дизайну для пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. Ми ще не бачили нічого подібного на Євробаченні, і ця концепція дає нам безмежні можливості для створення унікального простору та виразності як для артистів, що змагаються, так і для номерів відкриття та інтервалів. Творіння Флоріана і Фредріка просто фантастичне, і буде дуже цікаво побачити кінцевий результат! – каже Ебба Адіельссон, виконавчий продюсер.

А Флоріан Відер додав, що він дуже радий знову стати частиною сім'ї Євробачення. За його словами, створення виняткового шоу – це командна робота, і він пишається тим, що є частиною команди професіоналів своєї мрії – "саме того сузір'я людей, яке здатне придумати щось нове і незвичайне".

Ми всі маємо однакове бачення того, яким має бути це шоу і як вивести Євробачення на новий рівень, і для мене Швеція завжди є гарантом гарної музики та розваг,

– зазначив він.

Фредерік продовжив, що вони вірять, що разом створять несподівану та оновлену концепцію Євробачення 2024 і з нетерпінням чекають на можливість продемонструвати її по-справжньому. Для нього велика честь, що йому доручили розробити дизайн світла та відео у співпраці з командою їхньої студії та продюсерської групи, яку SVT створила для цього проєкту.

Візуалізація сцени Євробачення 2024: дивіться відео

Дизайн сцени та освітлення для Євробачення 2024 ставить аудиторію в центр уваги більше, ніж будь-коли раніше, і як глядач, ви зможете випробувати візуально революційну концепцію, де сцена розміщена по центру, в оточенні глядачів.

Відправною точкою є монументальна інсталяція з відео та світла, розміщена над сценою, де світловий дизайн був розроблений таким чином, щоб по-справжньому охопити артистів та їхні перформанси.

Разом ці елементи дозволяють створити велику кількість унікальних образів для різних виступів, таким чином стаючи ближчими як до живої, так і до телевізійної аудиторії.

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Наступна важлива дата в подорожі до Мальме – жеребкування півфіналу, яке відбудеться у вівторок 30 січня о 19:00 за центральноєвропейським часом.