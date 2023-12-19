Розцілував прапор: гурт Imagine Dragons продовжує підтримувати Україну

Американський співак, соліст групи Imagine Dragons – Ден Рейнольдс – нещодавно на концерті в черговий раз висловив підтримку українському народу, який змушений боротися з російською агресією.

Соліст гурту Imagine Dragons під час концерту підняв синьо-жовтий стяг і поцілував його. Також виконавець викрикнув гасла на підтримку України. Про це передає Радіо Максимум з посиланням на користувача WarSvitla у соцмережі X (раніше Twitter).

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Під час свого виступу Ден Рейнольдс помітив своїх прихильниць з України, які тримали в руках синьо-жовтий прапор. Артист попросив у дівчат прапор, забрав його на сцену, високо підняв, а потім розцілував його.

Водночас Рейнольдс виконував свій хіт "Thunder". Крім того, він залишив свій автограф на прапорі і повернув його назад своїм прихильницям.

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли Ден бере на сцену синьо-жовтий прапор. Він неодноразово висловлював підтримку Україні, яка вже майже два роки живе в режимі воєнного стану через масовані атаки з боку росії.

Свіжак від Imagine Dragons надихає pic.twitter.com/q8pnr04WmI — ПівнічнийУкраїнець (@WarSvitla) December 16, 2023

Крім того, група Imagine Dragons зняла кліп на пісню "Crushed", в якому взяв участь 14-річний українець з Новогригорівки. А потім маленький Саша приїхав до Варшави, де виступив з легендарною групою на одній сцені.

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