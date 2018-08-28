День знань 1 вересня: коли буде Перший дзвоник 2018 в школі

Коли буде лінійка в 2018 році?

1 вересня у 2018 році припадає на суботу, тож Перший дзвоник в деяких школах та інших навчальних закладах перенесли на понеділок. Дізнайтеся, коли буде урочиста лінійка на День знань – 1 чи 3 вересня.

Як повідомили в Міністерстві освіти України, кожен навчальний заклад може самостійно вирішувати, коли саме має проходити урочиста лінійка – 1 чи 3 вересня.

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Відтак, школярам та батькам нобхідно уточнити у своєму навчальному закладі, коли там прозвучить Перший дзвоник 2018. "Оскільки питання організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти належить до виключної компетенції навчального закладу, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає навчальний заклад. Тому таке свято може бути проведено як 1 вересня, так і 3 вересня", – пояснили в Міносвіти.

День знань у школі / УНІАН

Цікаво, що цьогоріч до перших класів піде близько 450 тисяч маленьких українців, що на 40 тисяч більше, аніж у 2017-му.

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