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Якою буде погода на Старий Новий рік 2022: від серйозних морозів і до відлиги
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На Старий Новий Рік в Україні очікуються перепади температури, а також невеликі снігопади у кількох областях. Детальніше про погоду 13-14 січня читайте далі.
13 січня, у четвер, середня температура повітря складе -4-9 градусів, а от незначне потепління завітає у західні області, де вдень очікується від -3 до +2. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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За її словами, підняття температури повітря захопить більшість областей вже 14 січня. Тим часом 13 січня також прогнозується поривчастий і часом штормовий вітер.
"Невеликий сніг 13-го січня можливий лише в Карпатах, місцями на Півночі та в Центрі. Більша частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода", – додала вона.
У Києві 13 січня можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, температура вдень до -2-4. А вже 14 січня прийде потепління та почнеться відлига.
Прогноз погоди на 13 січня у містах України:
- Ужгород -3-5
- Львів 0+2
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ -1+1
- Тернопіль -1+1
- Рівне -1+1
- Луцьк -1+1
- Вінниця -1+1
- Хмельницький 002
- Житомир -1-3
- Чернігів -2-4
- Черкаси -3-5
- Миколаїв -2-4
- Одеса -1-3
- Херсон -3-5
- Сімферополь -2-4
- Полтава -4-6
- Суми -6-8
- Харків -9-11
- Дніпро 4-6
- Запоріжжя -3-5
- Донецьк -8-10
- Луганськ -7-9
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Прогноз погоди на 14 січня у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів +1+3
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк +1+3
- Вінниця +1+3
- Хмельницький -1+1
- Житомир +1+3
- Чернігів 0+2
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +1+3
- Одеса +3-5
- Херсон 0+2
- Сімферополь +2+4
- Полтава -1+1
- Суми -1+1
- Харків -1+1
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя -1+1
- Донецьк 0+2
- Луганськ-1+1
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