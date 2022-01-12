Якою буде погода на Старий Новий рік 2022: від серйозних морозів і до відлиги

Якою буде погода на Старий Новий рік 2022 / Zachary Kyra-Derksen on Unsplash

На Старий Новий Рік в Україні очікуються перепади температури, а також невеликі снігопади у кількох областях. Детальніше про погоду 13-14 січня читайте далі.

13 січня, у четвер, середня температура повітря складе -4-9 градусів, а от незначне потепління завітає у західні області, де вдень очікується від -3 до +2. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

І ще: У Саудівській Аравії випав сніг: люди приїжджають з інших країн, щоб його побачити

За її словами, підняття температури повітря захопить більшість областей вже 14 січня. Тим часом 13 січня також прогнозується поривчастий і часом штормовий вітер.

"Невеликий сніг 13-го січня можливий лише в Карпатах, місцями на Півночі та в Центрі. Більша частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода", – додала вона.

У Києві 13 січня можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, температура вдень до -2-4. А вже 14 січня прийде потепління та почнеться відлига.

Прогноз погоди на 13 січня у містах України:

Ужгород -3-5

Львів 0+2

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький 002

Житомир -1-3

Чернігів -2-4

Черкаси -3-5

Миколаїв -2-4

Одеса -1-3

Херсон -3-5

Сімферополь -2-4

Полтава -4-6

Суми -6-8

Харків -9-11

Дніпро 4-6

Запоріжжя -3-5

Донецьк -8-10

Луганськ -7-9



Прогноз погоди на 14 січня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів +1+3

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк +1+3

Вінниця +1+3

Хмельницький -1+1

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +1+3

Одеса +3-5

Херсон 0+2

Сімферополь +2+4

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя -1+1

Донецьк 0+2

Луганськ-1+1

Читайте також: Погода у січні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць