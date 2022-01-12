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Якою буде погода на Старий Новий рік 2022: від серйозних морозів і до відлиги

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Якою буде погода на Старий Новий рік 2022 - фото 1
Якою буде погода на Старий Новий рік 2022 / Zachary Kyra-Derksen on Unsplash

На Старий Новий Рік в Україні очікуються перепади температури, а також невеликі снігопади у кількох областях. Детальніше про погоду 13-14 січня читайте далі.

13 січня, у четвер, середня температура повітря складе -4-9 градусів, а от незначне потепління завітає у західні області, де вдень очікується від -3 до +2. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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За її словами, підняття температури повітря захопить більшість областей вже 14 січня. Тим часом 13 січня також прогнозується поривчастий і часом штормовий вітер.

"Невеликий сніг 13-го січня можливий лише в Карпатах, місцями на Півночі та в Центрі. Більша частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода", – додала вона.

У Києві 13 січня можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, температура вдень до -2-4. А вже 14 січня прийде потепління та почнеться відлига.

Прогноз погоди на 13 січня у містах України:

Якою буде погода на Старий Новий рік 2022: від серйозних морозів і до відлиги - фото 491846
  • Ужгород -3-5
  • Львів 0+2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 002
  • Житомир -1-3
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -3-5
  • Миколаїв -2-4
  • Одеса -1-3
  • Херсон -3-5
  • Сімферополь -2-4
  • Полтава -4-6
  • Суми -6-8
  • Харків -9-11
  • Дніпро 4-6
  • Запоріжжя -3-5
  • Донецьк -8-10
  • Луганськ -7-9

Прогноз погоди на 14 січня у містах України:

Якою буде погода на Старий Новий рік 2022: від серйозних морозів і до відлиги - фото 491847
  • Ужгород 0+2
  • Львів +1+3
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +3-5
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь +2+4
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ-1+1

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