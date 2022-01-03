У Саудівській Аравії випав сніг: люди приїжджають з інших країн, щоб його побачити

У провінції Табук на північному заході Саудівської Аравії випав сніг. Він накрив вершину гори Джабаль-ель-Лауз. Фото місцевих краєвидів опублікував державний центр міжнародної комунікації (CIC).

Як зазначає портал The National News, влада перекрила дорогу, що веде в цей район, оскільки туди почали приїжджати тисячі людей, щоб помилуватися краєвидом. Серед охочих подивитися на снігопад – громадяни Катару, зазначає Arab News.

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Очікується, що найближчими днями температура повітря у регіоні знову опуститься нижче нуля градусів і випаде ще більше снігу. За даними національного центру метеорології, грози, які супроводжуються сильними вітрами, також пройдуть в Асірі, Джизані, Медіні та Ель-Джауфі.

Snow in Tabuk city, #Saudi Arabia on 01/01/2022. Happy New Year pic.twitter.com/jJnBiCHMz7 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 1, 2022

Влада країни закликала громадян "бути пильними" через погіршення видимості на дорогах, спричиненого снігопадом.

Сніг випадав у Саудівській Аравії й минулого року. Наприкінці січня снігопади також були у Марокко й Алжирі, а наприкінці лютого сніг уперше за 50 років випав у регіоні Табук. Тоді сніг засипало піском із дюн і все було схоже на морозиво ескімо.

До цього сильний снігопад проходив у країні у 2018 році. Тоді місцеві жителі та туристи каталися на санчатах та грали у сніжки.

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